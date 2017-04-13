1. Твоя жизнь и счастье не должны зависеть от мужчины, его наличия или отсутствия.

Создай свою жизнь, свое счастье. Если ты хочешь, чтобы кто-то сделал тебя счастливой — забудь об этом. Это твоя обязанность. Кто-то лишь может сделать тебя еще счастливее, стать бонусом к твоему личному счастью.





Твоя задача — быть человеком, с которым другие хотят быть. Разве кто-то захочет быть с жалкой, жаждущей внимания и спасения девушкой?



