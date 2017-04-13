Как заинтересовать мужчину не на миг, а на долгое время? Как привлечь в свою жизнь серьезные отношения? Соблюдая три простых правила, вы добьетесь желаемого, пишет "Клубер".
1. Твоя жизнь и счастье не должны зависеть от мужчины, его наличия или отсутствия.
Создай свою жизнь, свое счастье. Если ты хочешь, чтобы кто-то сделал тебя счастливой — забудь об этом. Это твоя обязанность. Кто-то лишь может сделать тебя еще счастливее, стать бонусом к твоему личному счастью.
Твоя задача — быть человеком, с которым другие хотят быть. Разве кто-то захочет быть с жалкой, жаждущей внимания и спасения девушкой?
Но если ты радуешься жизни, живешь, как хочешь, не жалуешься — с такой точно захочется быть рядом.
2. Люби и уважай себя — это сексуально!
Когда ты уважаешь себя, ты показываешь другим, что ты — не пустое место, и они будут уважать тебя еще больше. Не нужно пытаться быть лучше других. Посмотри на себя и держи себя с гордостью и достоинством.
3. Излучай позитивную энергию.
Будь уверенной в себе, настройся на позитив, и это будет заметно без слов, так же как и обратное.
Хорошие отношения и личная жизнь начинаются с тебя. Все дело в тебе, в той энергии, которую ты посылаешь в мир.