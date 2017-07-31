Ученые назвали женские качества, которые больше всего привлекают мужчин

Знали ли вы, что флирт — жизненно необходимое действие? Без флирта, как правило, не бывает секса, а без секса нет и продолжения человеческого рода. Но есть еще один фактор, без которого не было бы и флирта. Это женская привлекательность, пишет Business Insider.

К примеру, исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что мужчины предпочитают более высокий женский голос, указывающий на юность и миниатюрное тело его обладательницы.







А вот немецкие ученые утверждают, что для привлекательности женщин значение имеют красивые и длинные волосы — как ни странно, но именно волосы говорят мужчинам о здоровье женщины и ее репродуктивных способностях.







Как считает новозеландский антрополог Барнаби Диксон, мужчины также гораздо охотнее выбирают женщин с пропорциями объема талии и груди 7:10, нежели с 9:10. Бедра играют важную роль в рождении ребенка, поэтому, когда мужчина видит женщину с таким соотношением талии и бедер, то на подсознательном уровне думает, что она может родить ему ребенка.





Доктор Мидж Уилсон из чикагского университета Де Пол тоже считает, что каждый раз, когда мужчина, оглядывает женщину, на самом деле он в первую очередь оценивает именно ее репродуктивные способности. Это сочетание факторов, которое, как подтвердили ученые, и делает женщин наиболее привлекательными для мужчин.







Но все женщины обладают всеми этими природными признаками, и вот несколько советов от ученых, которые можно взять на вооружение:





Ученые института Британской Колумбии считают улыбку главным фактором женской привлекательности, и чем белее зубы, тем лучше. Любопытный факт: женщины предпочитают мужчин с серьезным лицом.





Исследование в университете Бэнгор выяснило, что мужчины предпочитают женщин, которые используют до 40% меньше косметики. Натуральная красота важнее всего.



