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Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

DELFI Woman
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Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам
Foto: Shutterstock

Возраст, в котором мальчики впервые в жизни знакомятся с порнографией, оказывает сильное влияние на то, как они вспоследствии ведут себя с женщинами, пишет Medicalxpress.com.

В рамках исследования, результаты которого были представлены в Вашингтоне, ученые из Университета штата Небраска опросили 330 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 17 до 54 лет. Участникам эксперимента нужно было рассказать о своем "знакомстве" с порно, указав, в каком конкретно возрасте это случилось, и при каких обстоятельствах это произошло — случайно, намеренно или по чужой воле.

Все респонденты также прошли психологические тесты, позволяющее выяснить, к какому из двух типов мужского сексуального поведения они склоняются больше — к "плейбойскому" (к многочисленным и беспорядочным половым связям) или к "доминирующему" (к стремлению к власти над женщиной).

Результаты исследования показали, что средний возраст первого знакомства с порно составляет 13.7 лет. При этом отмечается, чольшинство мужчин приобрело данный опыт случайно. Анализ собранных данных выявил несомненную связь между возрастом, в котором мальчик впервые увидел порно, и его сексуальным поведением в дальнейшей жизни.

Удивительный факт открылся ученым: чем в более юном возрасте мальчик впервые встретится с порнографией, тем больше вероятность, что во взрослом состоянии он будет проявлять признаки доминантности в отношениях с женщинами.

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DELFI Woman

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