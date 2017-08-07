Ученые: просмотр порно определяет отношение мужчин к женщинам

Возраст, в котором мальчики впервые в жизни знакомятся с порнографией, оказывает сильное влияние на то, как они вспоследствии ведут себя с женщинами, пишет Medicalxpress.com.

В рамках исследования, результаты которого были представлены в Вашингтоне, ученые из Университета штата Небраска опросили 330 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 17 до 54 лет. Участникам эксперимента нужно было рассказать о своем "знакомстве" с порно, указав, в каком конкретно возрасте это случилось, и при каких обстоятельствах это произошло — случайно, намеренно или по чужой воле.





Все респонденты также прошли психологические тесты, позволяющее выяснить, к какому из двух типов мужского сексуального поведения они склоняются больше — к "плейбойскому" (к многочисленным и беспорядочным половым связям) или к "доминирующему" (к стремлению к власти над женщиной).



