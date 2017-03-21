С 24 по 26 марта выставочный зал SKONTO HALLE (E.Melngaiļa 1a) превратится в территорию красоты, которая объединит известных представителей beauty-индустрии и тысячи посетителей, интересующихся новинками и тенденциями сферы красоты и здоровья. На выставочном пространстве EXPO Beauty 2017 свою продукцию и услуги презентуют более 120 латвийских и зарубежных компаний, представляющих признанные бренды и передовые технологии со всего мира.

Организаторы и участники подготовили для посетителей множество уникальных мероприятий и специальных предложений: тестовые процедуры, скидки на продукцию, консультации профессионалов, презентации, дефиле, мероприятия для всей семьи и даже занятия йогой. Самым масштабным событием станет серия бесплатных образовательных встреч "Beauty classes" — на протяжении трех дней выставки ведущие специалисты и эксперты сферы beauty проведут мастер-классы, ворк-шопы и лекции, на которых расскажут о самых актуальных темах здоровья и красоты, познакомят с модными трендами и современными направлениями, презентуют новые продукты и технику их применения.

Новинкой выставки стала зона BeautyTeсh — в ней будут представлены самые современные технологии, новые методы диагностики и наиболее действенные методики в области косметологии. Среди участников: салон Estetik SPA, единственный в Латвии предлагающий процедуру криолиполиза, компания WT-Progress, представляющая инновационную косметику VIVALIGNE K'Derm на основе каппа-эластина с био–пептидами, многофункциональное термоодеяло BEAUTYFOR, центр эстетической медицины BIOSENTA и медицинский аппарат DR.PRP, способствуюший косметическому омоложению и лечению дерматологических заболеваний, а также студия мануального омоложения лица "Split massage" и автор этой действенной методики, разработанной в Латвии — Лариса Витвинова.

Традиционно, на выставке Expo Beauty будет представлена продукция и услуги всех современных beauty-направлений: аппаратура и профессиональная косметика для салонов красоты, парикмахерских и соляриев; препараты и устройства для перманентного макияжа и нанесения татуировок; маникюрные услуги; массажные техники; декоративная косметика; аксессуары и украшения для тела и волос, а также актуальные предложения профессиональных учебных центров.

Среди брендов и компаний, представленных на Expo Beauty 2017: CHI, Biosilk, Kardashian Beauty, NYX Professional Makeup, Ericson Laboratoire, Caudalie, GUAM, INCAROSE, APHRODITE, MISSHA, Mizon, NICE Cosmetics, Nail-Artists, JSA Nails, The Gelbottle Baltic, SLA Paris, INGLOT, GOSH COPENHAGEN, EGYPTISCHE ERDE, BIKOR, COVERDERM, NIKA, WILDCOLOR, Schwarzkopf Professional, PURE IDENTITY, Angel Professional, Dancoly SPA, TAHE, Mon Platin и многие другие.

Помимо этого, выставочная программа традиционно включает в себя ряд состязаний профессионалов, наглядно и эффектно демонстрирующих на конкурсных площадках самые современные техники работы. Так, впервые на выставке пройдет "I независимый Балтийский конкурс по перманентному макияжу", во второй раз состоится конкурс "Креативный Make-uр", мастера примут участие в "Открытом конкурсе визажистов", "Открытом конкурсе парикмахеров", а также состоится чемпионат студентов SPA SCHOOL "Аллея Мастеров" и конкурс "FASHION FACE".

Организаторы выставки не обошли вниманием и будущих невест — в новом разделе Wedding можно будет вдохновиться на создание своего неповторимого образа в день торжества, а профессионалы свадебной индустрии помогут с идеями для организации незабываемого свадебного мероприятия.

Соорганизаторами выставочной программы в этом году стали: компания Double D Professional, Школа массажных технологий SPA SCHOOL, Латвийская Федерация SPA&WELLNESS, Латвийская Ассоциация парикмахеров и косметологов, Балтийская Ассоциация Визажистов и имидж-дизайнеров, журнал Люблю!, iColor Academy, Балтийская ассоциация специалистов по имиджу. Неизменным партнером проекта Expo Beauty является учебный центр Make-Up Atelier Paris Latvia. Команда профессиональных визажистов проведет серию мастер-классов для всех желающих, создаст mаke-up и проконсультирует посетителей выставки совершенно бесплатно.

Подробная программа Expo Beauty 2017: http://www.latexpo.lv/ru/Expo-Beauty/expo-programma/

Организаторы выставки благодарят за поддержку: MARTINI, PURE chocolate, Evian, AK design.

Дополнительная информация: +371 29510220, +371 20003205, mail: office@latexpo.lv

www.expobeauty.lv, https://www.facebook.com/expobeauty.lv/

Организатор выставки: LATEXPO

Программа "Beauty classes":

24 марта

12:00 — Имиджмейкер, победительница многочисленных международных конкурсов, судья международной категории и тренер конкурсов, основатель имиджшколы-студии "Unastyle" Уна Бернатовича.

Тема: "Успешный имидж — ключ к достижениям"

13:00 — Ведущий специалист Латвии по пластическому гриму и спецэффектам, член команды гримеров программы "Точь-в-точь" на канале РТР Роман Кабошко.

Тема: "Особенности пластического грима в шоу-бизнесе".

14:00 — Специалист по мануальной пластике и фитнесу лица, обладатель Патента способа омоложения лица, основатель студии мануального омоложения лица "Split massage" Лариса Витвинова.

Тема: "Мануальная пластика лица — новая эра в косметологии. Сплитмассаж".

15:00 — Практикующий психолог, массажист, СПА специалист, wellness-консультант, преподаватель школы массажных технологий SPA SCHOOL Айя Ермацане.

Тема: "Home SPA".

16:00 — Визажист, стилист, парикмахер, fashion-блоггер Лаура Валута.

Тема: "5 правил свадебного макияжа".

17:00 — Косметолог, специалист в области инъекционных методик, член Латвийского общества дерматовенерологов и Европейской академии дерматологии и венерологии доктор Алена Соха.

Тема: "Ботокс. Мифы и реальность".

25 марта

11:15 — Мастер международного класса по маникюру и гелевому моделированию, сертифицированный специалист и ведущий преподаватель Латвии по аппаратному маникуру и педикюру, судья международного класса от Латвии Яна Сидарович.

Тема: "Аппаратный маникюр, фрезы".

12:00 — 14:00 — Международный тренер по перманентному макияжу, серебряный призер России Елена Белинская (Россия)

Тема: "Волосковая техника в перманентном макияже бровей. Step by step". Длительность: 2 часа

14:00 — Дерматолог, член правления Латвийской ассоциации эстетической лазерной хирургии, член Латвийской ассоциации дерматовенерологов и Европейской академии дерматологии и венерологии руководитель отделения эстетической дерматологии филиала "Skaistuma klīnika 4. Dimensija" доктор Мара Роне-Купфере.

Тема: "Применение лазерных технологий в лечении кожных заболеваний лица".

15:00 — СПА специалист, wellness-консультант, автор учебных пособий по ароматерапии, автор и разработчик методик в сфере СПА, преподаватель школы массажных технологий SPA SCHOOL Янина Васильева.

Тема: "Массаж для будущих мам".

16:00 — Доктор-дерматолог, председатель правления Латвийского общества дермаскопии, вице-президент Латвийской ассоциации эстетической лазерной хирургии, член Международной ассоциации дермаскопии Раймонд Карлс.

Тема: "Советы дерматолога: как не ошибиться в выборе современных процедур красоты по уходу за кожей" .

17:00 — Визажист, гример, преподаватель Atelier & Bogomolov' Image School Елена Ольшевская.

Тема: "Креативность в макияже. Гармония фактуры и цвета".

26 марта

12:00 — Первый в Латвии проводник философии салонного парикмахерского бизнеса, опытнейший парикмахер, владелец сети салонов "Andrey Silchenko" предприниматель Андрей Сильченко.

Тема: "Парикмахерский бизнес как искусство. История успеха".

13:00 — Независимый визажист Юлия Монголка.

Тема: "Тайны Smokey Eyes и красной помады".

14:00 – Визажист, преподаватель Atelier & Bogomolov' Image School Ева Страутмале.

Тема: "Вечерний макаяж. Тенденции'2017".

15:00 — СПА специалист, wellness-консультант, автор учебных пособий по ароматерапии, автор и разработчик методик в сфере СПА, преподаватель школы массажных технологий SPA SCHOOL Янина Васильева.

Тема: "Ароматерапия".

16:00 — 16:30 — встреча с авторами социального проекта "Спасительное преображение" издателем дигитального журнала "Латте", стилистом-визажистом Владой Волкович и стилистом-парикмахером, владелицей сети салонов красоты "Šade" - Натальей Терешко.

Организаторы просят всех, планирующих посетить Beauty Classes пройти по ссылке http://latexpo.lv/lv/Expo-Beauty/expo-beautyclasses/ и отметить интересующую их встречу.