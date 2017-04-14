Десять лет назад победительница конкурса красоты World Miss University-2004 и вице-мисс Рига-99 Юлия Дяденко, сестра мисс Латвия-2005 Кристины Дяденко, вышла замуж за молодого швейцарского банкира. Сегодня она живет под Цюрихом, растит двух детей и сама устраивает вселатвийские конкурсы красоты. В общем, делает все против неписаных правил жизни швейцарских жен, которые, по мнению Юлии, мало отличаются от писаных правил жен мусульманских. О том, как ей все это удается, Дяденко рассказала в интервью порталу Delfi.

Неделю назад в Риге прошел отбор финалистов на конкурс "Мисс и мистер Латвия-2017". Второй год подряд этим мероприятием руководят Юлия и Кристина Дяденко. Титулованные красавицы начала 2000-х сегодня живут одна под Цюрихом, другая — в Лос-Анжелесе, обе стали мамами и счастливы в личной жизни. Все свободное время они проводят на родине, продвигая бренд, переданный им незадолго до смерти многолетним директором Mis Latvija Интой Фогеле.

На фото: Кристина (слева) и Юлия Дяденко (справа) с победителями "Мисс и мистер Латвия-2016" Линдой Кинце и Матиссом Пастаром.

История самих сестер Дяденко — образец интеграционных способностей человека. Обе девушки умудрились поучиться в русской и латышской школах, освоив оба языка в совершенстве. Их мама — из семьи сосланных в Сибирь латышей, преподавала латышский язык в русской школе, отец — капитан танкера с Украины. С рождения девочки говорили больше по-латышски и переходили на русский лишь тогда, когда из плавания возвращался отец.

Поскольку ближайшей была русская школа, где преподавала мама, Юля выбрала ее, а после 10-го класса перевелась в латышскую гимназию Скандинавских стран с углубленным изучением иностранных языков. К семилетию Кристины неподалеку построили латышскую школу — девочку отправили туда, а после девятого класса Кристина сама решила завершить образование в русской школе своей сестры, чтобы "получить совсем другую закалку и стать более конкурентоспособной".

Сестры признались, что обеим такая интеграция далась нелегко: Юля за первое же изложение на латышском схлопотала "двойку", над Кристиной смеялся весь класс, когда, вместо "петушок", она говорила "кукарешок". В итоге обе девушки успешно поступили в Балтийскую международную академию на "международные отношения и европейское право". Параллельно пробовали силы на конкурсах красоты, которые давали шанс не только себя показать, но и на мир посмотреть — лишних денег в семье не водилось.

Архивное фото: самая красивая студентка мира-2004 Юлия Дяденко.

Став вице-мисс Рига-1999 и финалисткой "Мисс Латвия-2004", Юля получила от Инты Фогеле путевку в Китай на международный конкурс World Miss University-2004, где завоевала звание самой красивой студентки мира. Не отставала и младшая сестра — после победы на "Мисс Латвия 2005" Кристина успешно стартовала в "Мисс Цивилизация 2006" в Турции, "Мисс ЕС 2007" в Суринаме, "Мисс мира"…

Со своим будущим мужем-швейцарцем Юля познакомилась во время учебы в Университете Западной Флориды, куда тоже попала благодаря участию в одном из международных конкурсов красоты. Через два года после окончания вуза пара обвенчалась в знаменательную дату — 07.07.07.

На фото: мисс Латвия-2005 Кристина Дяденко.

Задавшись целью поучаствовать в голливудском конкурсе талантов, младшая сестра Кристина освоила мастерство цыганского танца, общаясь с латвийскими представителями диаспоры. Выступила так успешно, что получила предложение остаться — преподавать модельное мастерство в одной из школ, которая готовит девушек и юношей к национальным и международным конкурсам красоты, а также стать ведущей и продюсером документального фильма про русских иммигрантов города Западный Голливуд, входящего в агломерацию Лос–Анджелеса.

В Америке Кристина встретила свою любовь и три месяца назад родила дочку. В этом году на отбор новых конкурсантов "Мисс и мистер Латвия-2017" из сестер приехала одна Юлия, которая ответила на вопросы портала Delfi.

На фото: Юлия Дяденко-2017.

- Как получилось, что именно вам, девушкам с нелатышскими фамилиями и живущим за пределами Латвии, достался бренд Mis Latvija?

- После такого количества конкурсов мы сдружились с директором Mis Latvija Интой Фогеле — десять лет назад она приезжала ко мне на свадьбу, потом мы общались во время моих приездов в Ригу и по телефону, а три года назад она снова приезжала ко мне в гости в Швецарию и просила, чтобы я выкупила у нее конкурс хоть за 1 евро. Инта тогда часто болела, у нее не было сил всем этим заниматься, но она боялась, что конкурс перехватят какие-нибудь нечистоплотные люди, которые будут торговать девушками. (Что скрывать, таких сомнительных конкурсов и брендов в мире полно.) На тот момент моя дочка была еще совсем маленькой — я отказалась, обещав Инте по мере возможностипомогать в организации.

В 2015 году здоровье Инты ухудшилось — она распустила финалистов и взяла тайм-аут. В конце года позвонила мне из больницы и взмолилась: присылай юриста и перенимай — больше не могу! Мне стало ее жалко. Мы все переоформили — на меня и сестру, но я взяла с Инты обещание, что она будет нас курировать, ведь мы обе живем за рубежом.

- Но свое обещание она, увы, не сдержала…

- Да, Инты не стало за два дня до конкурса — в конце июня прошлого года. Мы с сестрой, которая тогда была в положении, как раз выбирали букет для вручения Инте на сцене, когда мне сообщили эту новость…

На фото: Кристина Дяденко-2017.

Три месяца подготовки того нашего первого финала дались нам невероятной кровью. За это время не стало трех человек, которые с нами плотно работали: сначала умер владелец партнерского радио Capital FM Янис Мелленс (мы переписывались до последнего момента), потом скоропостижно скончался наш фотограф, который еще накануне снимал наших финалисток в вечерних нарядах и не успел прислать готовых фото, и вот… Инта. Мы думали о том, чтобы отказаться. Но Инта никогда не сдавалась — и мы решили не отступать. Мероприятие начали с минуты молчания в память обо всех, кого потеряли.

Стараемся продолжать дело Инты так же честно, как она: взяток ни с кого не берем, декларации заполняем. Надеемся, что в этом году, как и в прошлом, нашим генеральным спонсором будет натуральная косметика Kivvi. Наши финалисты три месяца бесплатно тренируются в спортзале People fitness, обучаются дзюдо у Всеволода Зеленого, осваивают азы хореографии у Зане Тейкмане, летают в "Аэродиуме", поплывут на сапбордах. У них есть занятия по правильной речи, этикету и мейкапу. В общем, мы стараемся, чтобы все было на высоте.

На фото: мистер Россия-2016 Эмиль Файзулин и мистер Латвия-2016 Матисс Пастарс в Гонконге на конкурсе "Мистер мира-2016".

Если в прошлом году финал проводили в Splendid Palace, то в этом решились на сцену Национального театра. Мисс Латвия-2016 Линда Кинца очень достойно выступила на "Мисс мира" в Вашингтоне — в конкурсе талантов ее танец получил 5 место из 113 стран. Посол Латвии в США устраивал в честь нее прием. А наш мистер Матисс Пастарс стал на мировом конкурсе в Бангкоке седьмым — за него проголосовали больше миллиона человек… Мы с Кристиной очень за них рады.

- Как вы все успеваете?

- Поскольку Кристина в данный момент в декретном отпуске — принимаю огонь на себя: провожу в Латвии все швейцарские каникулы. Например, в данный момент дети с мужем отдыхают в Дубае, а я — тут работаю.

- Швейцарский муж не против? Не жалеет, что выбрал такую необычную жену?

- Наверное, с типичной швейцарской женой ему было бы легче, зато со мной — не скучно. Для меня свое дело — просто жизненно необходимо, иначе закисну. Я приезжаю в родную швейцарскую "деревню" — там тишь-благодать: коровки мычат, уточки плывут, чуть сонные мужчины бредут на работу (там никто никуда не торопится), женщины без макияжа с благородной проседью (а зачем красить?), сдав детей в школы, стоят в джакузи и обсуждают, какое средство для мытья тарелок лучше… Слушаю их и думаю: неужели в этом весь смысл их жизни? А что будет, когда дети вырастут и начнут свою жизнь?

- То есть размеренная и благополучная швейцарская жизнь — не для тебя?

- Не буду лукавить, я такой ритм переношу с трудом. Ведь моя жизнь всегда состояла из спонтанных идей и порывов, а швейцарцы с рождения живут строго по правилам — невероятно старомодным. Хоть это и христианское государство, для меня оно сравнимо с мусульманским — женщины там не имеют никакого веса. Их не замечают, как будто они в парандже. Все построено на том, чтобы после рождения детей женщина сидела, была хорошей мамой и домохозяйкой.

Нет, там много феминисток, которые все время борются за права, но система, что можно сделать, если вся система рассчитана на неработающих мам. Ребенок из школы приходит в полдвенадцатого домой обедать, в половину второго уходит в школу снова. Причем туда и обратно дети должны идти пешком в любом возрасте. С ужасом вспоминаю, как моя дочка в четыре года со слезами на глазах шла полтора километра из детского сада. Я воспротивилась такому правилу — объявила, что обязанность воспитателя — учить ребенка в детском саду, а за его стенами — вотчина родителей.

В саду — не легче: поутру дети должны стоять, вжавшись в белую стену (как на расстрел, ей-богу!), пока дверь не откроют и оттуда не выйдет воспитатель, к которой каждый подходит и пожимает руку: гутен морген, фрау! Просто маленькие старички!

Очень непривычно и их отношение к образованию — там все нацелено на то, что оно вовсе не обязательно. Никаких амбиций и устремлений у детей не развивают, наоборот, всеми силами отговаривают от лишних усилий: в гимназию не поступишь, зато будешь лучшим поклейщиком обоев. И человек потом всю жизнь клеит обои. Если родители ребенка хотят, чтобы тот чего-то достиг, они за большие деньги приглашают репетиторов на дом, не афишируя своих устремлений. В итоге в гимназии и вузы попадают лишь сливки, а простой школьный отличник не имеет шансов.

- И что тут можно сделать?

- Бороться. Мне важно, чтобы мои дети — Александру сейчас 8 лет, а Софии — пять — стали личностями, имели свое мнение, с которым считаются. Ради них я оставила работу в американской фирме, которая мне нравилась, и занялась их развитием: кормила грудью по 14 месяцев, с трех месяцев водила сына на плавание и музыку, в четыре года он уже говорил на четырех языках (русском, немецком, швицер-дюч и английском), знал алфавит, цифры и все планеты с протуберанцами. С дочерью занимаюсь по той же программе.

- Как они относятся к твоему новому делу?

- Сын говорит: мама, я рад, что ты снова работаешь — горжусь тобой!

- Что они знают о Латвии?

- То, что видят — в Золитуде у бабушки с дедушкой дети проводят летние каникулы, которые в Швейцарии длятся пять недель. За это время они полностью переходят на русский. Ведь в Швейцарии с ними по-русски говорю только я и моя подруга, которая из Москвы — между собой дети чаще общаются на немецком.

В конце марта Латвия играла со Швейцарией в отборе на Чемпионат мира. София заявила: мама, я болею за тебя и за Ригу. Александр, сказал, что он будет болеть за Швейцарию, а за Латвию — чуть-чуть, надеясь на ничью. "Если же Швейцария выиграет, я все равно тебя люблю", — дипломатично выкрутился он. Он все же больший патриот Швейцарии, чем мы с Софией.

А я приезжаю в Латвию и как будто начинаю дышать полной грудью. Ей-богу, мне наш лифт в Золике, который всякий раз останавливается чуть не на полэтажа выше, кажется родным и милым. Не могу я в полной стерильности и размеренности долго находиться!

- Сейчас нас прочитают и напишут "с жиру бесится" фрау Дяденко! Живет, как у Христа за пазухой, а… тоже плачет.

- Поверьте, не так уж все радужно в Швейцарии. Да, зарплата в банках исчисляется в тысячах. Но в конце года с нее платят нереальные налоги. И килограмм мяса там стоит на пять евро, а пятьдесят. И на пенсию надо откладывать со своей зарплаты, если хочешь потом на эти деньги прожить в Швейцарии. Пособие на детей — 200 франков, то есть на один поход в магазин, как в Латвии. В Швейцарии есть фермеры, у которых нет туалета, водопровода и даже электричества. Раз в год там проходит государственная акция, когда люди жертвуют деньги, чтобы подтянуть фермеров в 21-й век.

Знаменитые швейцарские банки сильно подкосил экономический кризис, во время которого жители приграничных с Италией и Германией поселков ездили закупаться только туда. Когда я десять лет назад приехала в Цюрих, акции Credit Swiss шли по 90 франков — сейчас за них меньше 10 дают. Все сотрудники банков сегодня дрожат за свое место, даже руководство подразделений. Нет уже той стабильности. Я-то за это не волнуюсь, в любой ситуации могу найти выход. И мужа подбадриваю — если что, welcome to Latvia!