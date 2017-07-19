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Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

DELFI Woman
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Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину
Foto: Privātais arhīvs
Зане Трейфелдередактор DELFI Viņa

Улрика Кестере — не латышка, не шведка, а что-то среднее, "не из одного мира", как говорит она сама. В четыре года она с семьей перебралась в Швецию и всю сознательную жизнь прожила там, а теперь вернулась на историческую родину, где опубликовала свою детскую книгу "Незваные гости" (Nelūgtie ciemiņi — лат.). Delfi Viņa поговорил с Улрикой о больших переменах и жизни в Латвии.

Улрика — фотограф, графический дизайнер и иллюстратор детских книг, а в свободное от работы время она находит умиротворение, собирая лечебные травы и занимаясь йогой.

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину
Foto: Privātais arhīvs

Когда Улрике было четыре года, у ее папы — медика из Лиепайской больницы, появилась возможность поработать в Швеции. Семья девочки эту возможность использовала, и у Улрики в жизни наступили большие перемены. Живя в обычном районе Лиепаи, девочка знала всех своих соседей, у нее были друзья и чувство единства с окружающим миром,а в Швеции все стало совсем иначе — общество там оказалось не очень дружелюбным, и заводить новые знакомства оказалось гораздо сложнее, чем в Латвии.

Переехав, Улрика и ее родители начали разговаривать между собой на шведском — кто-то освоил язык раньше, кто-то позже, но в целом, на латышском языке разговаривать стали гораздо реже — лишь когда семья возвращалась в Латвию на каникулы, что происходило, в лучшем случае, раз в год.

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину
Foto: Privātais arhīvs

С последнего приезда Улрики в Латвию прошло три года. И этот раз стал особенным по нескольким причинам: во-первых, в Риге была издана книга Улрики на латышском языке, а во-вторых, девушка приехала сюда со своим другом, с которым живет вместе вот уже девять лет.

Мечта об издании детской книги

Улрика рассказывает, что ей очень нравится читать детские книги. Идея же написать свою книгу "Незваные гости" родилась у нее давно. Текст писался легко, так как Улрика ежедневно работала в детском рекламном агентстве. И все же девушку одолевали некоторые сомнения: "Это всегда большой риск, ведь ты не знаешь, будут ли твою книгу читать. Самое сложное — начать. Гораздо легче нарисовать картинку, а 13 разворотов сделать гораздо труднее — это так много, что ты просто не знаешь, с чего начинать. Но тогда мой друг сказал — "Улрика, если ты не начнешь, то это никогда не случится. Просто начни работать!" Тогда все пошло как надо.", — вспоминает девушка.

По словам Улрики, написание книги и создание иллюстраций к ней было своего рода вызовом, так как до этого она рисовала лишь черно-белые картинки, а в книге про зверушек ей захотелось поддаться соблазну красок. Но изменился не только подход к рисункам, а еще и первоначальная идея и сюжет книги. При создании героев книги Улрика вдохновлялась окружающей средой и людьми — в ком-то из них она даже может усмотреть свои черты, в другом — своего энергичного кота.

Сейчас, когда работа закончена, Улрика рассказывает, что самое большое чувство удовлетворения посетило ее в момент, когда она увидела свое творение на витрине книжного магазина. А особенно приятно ей было от осознания того, что "Незваных гостей" поместили рядом с другой книгой, которая была любима и близка автору.

Сейчас автор поглощена работой над новой книгой, и она надеется, что опыт, полученный в процессе написания первой книги, окупится, и следующее творение увидит свет гораздо быстрее. В то же время Улрика хочет более детально проработать новую книгу, вкладывая в нее свое нынешнее мировоззрение.

Так приятно вновь ощутить "вкус Латвии"

Сейчас Улрика вместе со своим молодым человеком заново открывает для себя историческую родину — пара активно ездит на экскурсии по неизведанным уголкам страны, а также посещает места, связанные с детством девушки. Кроме того, Улрика и ее друг решили вспомнить традиционную латышскую кухню, по которой девушка изрядно соскучилась в Швеции. "Если кто-то из моих друзей поехал бы в Швецию, я бы даже не смогла им ничего посоветовать в гастрономическом плане. Нет там ничего такого "особенного". В латышской же кухне имеетса масса вкусных блюд, которых нет больше нигде."

Еда, природа, банная культура и спокойный жизненный ритм — вот вещи, которые заставляют Улрику возвращаться в Латвию. Но латышский дух она ощущает и в Швеции, с удовольствием нося там варежки, шарфы и браслеты с национальной символикой.

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину
Foto: Privātais arhīvs

Думая о будущем, Улрика говорит, что хотела бы купить в Латвии домик у моря, чтобы всегда было, куда возвращаться, и где можно было бы отдыхать душой. Кроме того, несмотря на то, что вторая половинка Улрики — швед, она планирует своих будущих детей учить латышскому языку.

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DELFI Woman

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