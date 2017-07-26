"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

Гундега Бичевска — бывший главный редактор латвийских изданий Cosmopolitan и Shape, участвовавшая в создании сразу нескольких известнейших журналов-книг. На прошой неделе Гундега выпустила свою собственную книгу "Бриллианты на твоем дворе" и уверена, что не стоит усложнять жизнь лишними социальными масками и пузырями иллюзий, пишет Delfi Viņa.

Гундега рассказывает, что первый лайфстайл-журнал, в котором она работала, был Klubs: "Меня уговорил главный редактор Юрис Шлейерс и было бы безумием отказаться от такого предложения. Юрис познакомил меня с миром лайфстайла, и сразу приучил думать о том, как визуально будет выглядеть материал, насколько важны все эти вроде незначительные мелочи, которые составляют общее впечатление". Позже издательство Santa предложило ей вести журнал Shape, который она с гордостью вела четыре года. "Потом меня нашли издатели Cosmopolitan — они искали нового главреда, но они могли только предлагать кандидатуры, а не утверждать их, потому что конечное решение принималось в Нью-Йорке. После жесткого конкурса я узнала, что выбрали меня и тогда открылась дверь в новую школу, потому что Cosmo — самый успешный журнал в истории лайфстайл-изданий. У меня была возможность встретиться с представителями журнала и за три дня получить всю информацию, чтобы знать, как именно вести издание этого бренда. Эти знания остались со мной, и я очень благодарна за этот опыт. С точки зрения читателя меня вдохновляют лайфстайл-издания, потому что по большому счету они ориентированы на то, чтобы дарить ощущения — удивления, сюрпризы, вдохновение. Это своего рода шоу".

Foto: Privātais arhīvs

Идея издать книгу о вдохновении и стиле жизни появилась у Гундеги уже давно, но год назад она взялась за ее воплощение. Гундега изучала мировые тенденции и обдумывала, почему эта книга нужна женщинам именно сейчас: "В прошлом году я ощутила, что в "эфире" слишком много негатива. Разговоры с людьми часто сводились к страху жить здесь и сейчас, события в мире, теракты и угрозы войн стали частью повседневной жизни. Я ощутила, что нужно говорить о том, как самим сделать свою жизнь немного лучше — через маленькие красивые мелочи, которые делают день лучше, а улыбку шире. Отсюда и название Dimanti tavā pagalmā ("Бриллианты на твоем дворе" — прим. ред.) — это уверенность, что все самое ценное и важное у нас уже есть, нужно только увидеть".

В Латвии женщины занимаются саморазвитием, поэтому они много читают, изучают, посещают разные курсы и мастерклассы. Много и часто говорят о том, что латвийские женщины красивы и ухожены, но я хотела бы отметить еще и их мудрость. Гундега Бичевска

На вопрос, легко ли было уместить весь жизненный опыт в 264 страницы, Гундега ответила так: "Я не сказала бы, что это было трудно или что я мучилась, потому что в процессе я испытывал огромную радость от того, что книга понемногу обретает дух и плоть. Я не могу сказать, что было совсем уж легко, потому что работа была большая и ответственная. Ближе к концу ко мне обращались люди, которые тоже мечтают написать свою книгу, и для которых самыми большими проблемами было найти на это время, поверить в себя, начать делать что-то. Мне кажется, что это и есть самое сложное на пути к своей книге".

Гундега рассказывает, что женщинам, которые уже подержали в руках ее книгу, нравится, что в ней каждый может найти что-то свое: одна оценила колонки с размышлениями, вторая — практические советы, третьей пришлось по душе графическое оформление и общее эмоциональное настроение. "Слушая отзывы, я поняла, что мы все очень разные, и каждая из нас ищет что-то актуальное для себя в этот самый конкретный жизненный момент. Книга моя охватывает широкий перечень тем, начиная с советов о том, как чувствовать себя хорошо каждый день, и заканчивая практическими советами, как настроиться на исполнение своих мечт, и как мотивировать себя на здоровый образ жизни. Структура книги работает как коробка конфет: смотришь в оглавление, а потом — что больше всего понравилось, то и берешь" — рассказывает Гундега о своем детище. Несмотря на то, что книга предназначена для женщин, Гундега считает, что и мужчины могут найти в ней что-то полезное или приятное.

На вопрос, как понять, что людям важно и нужно то, что ты делаешь, Гундега ответила, что когда в интернете появилась возможность предзаказа книги, ей написала одна женщина, которая заказала себе экземпляр и спросила, есть ли возможность получить книгу пораньше, потому что ей хотелось бы начать читать эту книгу утром в день своего сорокалетия. "Я была очень тронута, и разумеется, как только мы получили книги из типографии, я сразу же отправили одну книгу этой женщине. Такие моменты очень вдохновляют", — признается писательница.

Не секрет, что в адрес женской литературы часто обрушивается довольно жесткая критика. Однако Гундега считает, что это просто издержки работы и в плане популярности конкретный жанр очень успешен — отсюда и большая конкуренция, и высокие стандарты.

"На самом деле создать хороший женский журнал очень тяжело. Я побывала в одном из крупнейших американских издательств Hearst, которое выпускает главные лайфстайл-журналы (Elle, Marie Claire, Cosmopolitan), и встречалась с профессионалами этой сферы — людьми, которые работают на таком уровне, что не возникает никаких вопросов: они могут объяснить каждый свой шаг и почему журнал выглядит именно так, а не иначе. У всего есть логическое объяснение, которое основано на опыте и исследованиях. Хороший издатель и главный редактор всегда должен думать на три хода вперед, чтобы удивить своего читателя. Но самое главное — всегда знать, как быть нужным читателю. Для этого надо понимать, что популярный журнал косвенно отображает ожидания и желания аудитории. Критика тоже полезна и хороша — благодаря ей мы видим, что женские журналы вынуждены меняться. Если меняются веяния, меняется и журнал. Сейчас особенно хорошо видно, как известнейшие женские журналы бросают себе вызовы — появляются нестандартные обложки и темы, нетипичные для женских журналов", — рассуждает Гундега.

Гундега описывает латвийских женщин так: "В Латвии женщины занимаются саморазвитием, поэтому они много читают, изучают, посещают разные курсы и мастер-классы. Много и часто говорят о том, что латвийские женщины красивы и ухожены, но я хотела бы отметить еще и их мудрость. Но чего нам, латвийским женщинам, не хватает? Я бы сказала, что легкости и доверчивости. Я бы хотела, чтобы мы чаще улыбались, хотя бы внутри, и меньше волновались, чтобы позволили себе жить для себя".

Мне нравится быть женственной женщиной рядом с сильным мужчиной. У меня нет желания доказывать, что я умнее и способнее его. Когда мы начинаем конкурировать, в отношениях начинается разлад. Я не могу сказать, какой должна быть женщина, потому что как только появляется "должна", включается сопротивление. Гундега Бичевска

Много говорят о роли женщин и у каждого есть свое мнение, что женщина должна делать или какой ей надо быть. "Я считаю, что это вызов нашего времени — понять роли мужчин и женщин. Многое изменилось, но есть вещи, которые остаются неизменными. Я полагаю, что сейчас все немного растеряны: "Как же тогда быть?". Себя я вижу в традиционном варианте, потому что мне нравится быть женственной женщиной рядом с сильным мужчиной. У меня нет желания доказывать, что я умнее и способнее его. Когда мы начинаем конкурировать, в отношениях начинается разлад. Я не могу сказать, какой должна быть женщина, потому что как только появляется "должна", включается сопротивление. Самый простой способ — не думать, какой мне надо быть, а думать, какой бы я хотела быть, чтобы стать счастливой. А рядом со счастливой женщиной и мужчине будет хорошо", — уверена Гундега.

А в чем формула счастья? Как отдохнуть от себя, окружающих и всего мира? "Быть благодарной", — говорит издатель. "В благодарности кроется огромная сила и мудрость. Женщины, которые жили до нас, могут только позавидовать нам и нашим возможностям. Когда я вспоминаю свою бабушку, которая в войну одна растила троих детей, потому что муж погиб, мне совершенно ясно, какое же это счастье — жить в мире. И если есть здоровье, и есть еда — это уже очень много", — заключает Гундега, и добавляет, что не стоит усложнять жизнь лишними социальными масками и пузырями иллюзий.