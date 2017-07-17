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Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

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Мировая слава благодаря необычным видео на Youtube
Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть
Foto: Reuters/Scanpix
Зане Трейфелдередактор DELFI Viņa

Лана Дель Рей — одна из самых популярных американских исполнительниц альтернативной поп-музыки. Ее восхождение на музыкальный Олимп началось с собственного канала на Youtube, а сейчас ее узнают во всем мире. Delfi Viņa рассказывает о темных историях, которые стоят за ее блистательным успехом.

Настоящее имя Ланы Дель Рей — Элизабет Грант. Она родилась в 1985 году в Нью-Йорке и ходила в католическую школу, где у нее появился интерес к пению, и она пела в церковном хоре.

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть
Foto: Reuters/Scanpix

Когда Лане было 14 лет, она так пристрастилась к выпивке, что родная семья отправила девушку в школу-интернат, где работал ее дядя. Сама певица вспоминает это время так: "Я была пьяницей — могла пить беспробудно, могла пить в одиночку. Мне это казалось чертовски крутым". Певица рассказывает, что ее первый студийный альбом Born To Die навеян как раз ее борьбой с алкоголизмом. "Мои родители очень переживали, да и я волновалась. Я поняла, что это большая проблема, когда поняла, что пить мне нравится больше, чем что-либо еще. Я была такая — черт меня дери, вот же я пропащая", — спустя годы Лана призналась в интервью журналу GQ.

По словам певицы, сначала ей казалось, что у нее есть темные стороны, и это вполне нормально, даже местами увлекательно. Затем она поняла, что темная сторона побеждает каждый раз, когда девушка стояла перед выбором, и это уже не было нормальным. "Это было самое печальное время в моей жизни", — призналась Лана Дель Рей.

После окончания средней школы Элизабет поступила в университет, но не пошла учиться. Вместо этого она провела целый год у своих дяди и тети, подрабатывая официанткой. За это время дядя научил ее играть на гитаре, и она поняла, что "на этих шести аккордах можно сочинить миллион песен".

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Мировая слава благодаря необычным видео на Youtube

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