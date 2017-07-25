"Я пила антидепрессанты во время беременности". Актриса Аманда Сейфрид о борьбе с тревожностью и важности лечения

Сейфрид также призналась, что постоянно принимает антидепрессанты и вряд ли когда-либо сможет от них отказаться.

"Я не прекращала пить свои антидепрессанты", — рассказывает 31-летняя актриса. "Я принимаю их уже многие годы, они мне действительно помогают бороться с повышенной тревожностью, и я не прекращала их прием, даже будучи в положении", — продолжает Сейфрид.

В марте Аманда родила дочь, и, по ее словам, во время беременности она снизила дозу препарата до минимума и продолжила прием антидепрессантов и после родов.



"Психические заболевания — это такая штука, которую люди выделяют в отдельную категорию от других болезней, но я не думаю, что это необходимо делать. Такие болезни должны восприниматься столь же серьезно, как и любые другие. Зачастую мы не замечаем людей с психическими отклонениями, так как это не массовое явление. Но они есть. Зачем нужно это доказывать? ОКР провоцировало у меня серьезные проблемы со здоровьем, и я думала, что у меня опухоль в мозгу. После МРТ невролог отправил меня к психиатру. Когда я стала старше, навязчивых состояний и страхов стало меньше. Знание того, что многие мои страхи не имеют под собой почвы, действительно помогает", — объяснила Сейфрид.

"На самом деле все прошло прекрасно", — рассказывает актриса о своем психологическом состоянии после родов. "Я чувствую себя намного лучше, у меня стабилизировался гормональный фон. Хорошее самочувствие стало для меня сюрпризом, я ожидала тяжелую послеродовую депрессию".

Кстати, подобный страх очень распространен среди женщин, особенно тех, кто борется с депрессией и другими психологическими проблемами, например, ОКР или повышенной тревожностью. Череда гормональных изменений, вызванных беременностью, может усугубить эмоциональные переживания женщины и усилить депрессию и симптом беспокойства. Но стоит ли продолжать прием антидепрессантов?

Эксперты сходятся во мнении, что да, стоит. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) являются самым изученным типом антидепрессантов и по словам доктора по репродуктивной эндокринологии Джошуа Клайна, "обладают нулевым или почти нулевым риском врожденных дефектов, выкидышей или мертворождения".

Некоторые исследования ставят под вопрос безопасность антидепрессантов для беременных женщин и детей. Новое исследование в издании British Medical Journal поддерживает противоречивую связь между матерями, принимавшими антидепрессанты, и их детьми-аутистами. Но данные этого исследования не подтверждают, что решающим фактором были эти препараты.

По словам доктора Клайна, существует мизерная вероятность, что антидепрессанты способны вызвать преждевременные роды, но медицинские организации и экспертами пришли к консенсусу, что преимущества терапии антидепрессантами перевешивает все риски. Более того, именно СИОЗС обычно в первую очередь прописывают беременным женщинам в случае депрессии.

Доктор Клайн отмечает, что примерно половина случаев депрессии у беременных женщин не получает должного медицинского внимания и лечения. Это может привести к тяжелым последствиям для мамочки и ее ребенка: плохое питание, употребление и злоупотребление наркотиков, несоблюдение процедур дородового ухода, послеродовая депрессия и повышенный риск самоубийства.

Женщины, которые по разным причинам не желают продолжать прием антидепрессантов во время беременности, могут выбрать нелекарственное лечение. Если депрессия не носит суровый характер, женщина может обратиться к психотерапии и другим видам терапии. Если вы принимаете антидепрессанты и планируете завести ребенка, то обсудите это с вашим лечащим врачом, он обязательно предложит вам возможные решения.

Аманда Сайфрид объяснила, что была рада возможности продолжить свое плановое лечение на протяжении беременности, так как, по ее словам, "Нет ничего более важного, чем здоровье — как ребенка, так и родителя".