Иногда, чтобы сдвинуться с мертвой точки, человеку нужен стимул. Когда он "расшифрует" послание свыше, останется малость — принять осознанное решение и не сворачивать с намеченного пути. Сегодня мы расскажем вам реальную историю похудения американки Эдри Беллы. Она сбросила 68 кг за 20 месяцев. Это было тяжело, но девушке удалось взять свою жизнь под контроль, пишет Онлайн-журнал о похудении и здоровом питании "Еда и Фигура".
Когда Эдри исполнилось 25 лет, ее вес достиг отметки 124 кг. Но девушка не спешила худеть.
Я любила смотреть фильмы, обложившись перекусами и колой. Для мене проблемой было выйти на улицу, чтобы погулять. Болела спина, ноги, а из одежды я имела только черные леггинсы и свободную футболку. Но я не задумывалась о том, чтобы сбросить лишний вес.
Мировоззрение и отношение к себе Эдри помог изменить один неприятный случай.
"Под конец 2011 года я посмотрела на свои ноги и пришла в ужас. Они опухли… Как человек, работающий в сфере медицины, я сразу поняла, что это не к добру. Мне стало страшно. В этот момент я осознала, что хочу жить и быть красивой, а не бороться с диабетом или другими серьезными проблемами, связанными с лишним весом", — рассказывает она.
Дело в тому, что в 49 лет от диабета умер отец девушки. Поэтому понимая сложность ситуации, Эдри решила действовать незамедлительно.
"Я перестала кушать фаст-фуд и подобную вредную еду, отказалась от содовой и начала считать калории. За первый месяц нелегкой трансформации я потеряла около 7 кг. Это было для меня большими достижением".