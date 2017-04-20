Когда Эдри исполнилось 25 лет, ее вес достиг отметки 124 кг. Но девушка не спешила худеть.

Я любила смотреть фильмы, обложившись перекусами и колой. Для мене проблемой было выйти на улицу, чтобы погулять. Болела спина, ноги, а из одежды я имела только черные леггинсы и свободную футболку. Но я не задумывалась о том, чтобы сбросить лишний вес.

Мировоззрение и отношение к себе Эдри помог изменить один неприятный случай.





"Под конец 2011 года я посмотрела на свои ноги и пришла в ужас. Они опухли… Как человек, работающий в сфере медицины, я сразу поняла, что это не к добру. Мне стало страшно. В этот момент я осознала, что хочу жить и быть красивой, а не бороться с диабетом или другими серьезными проблемами, связанными с лишним весом", — рассказывает она.





Дело в тому, что в 49 лет от диабета умер отец девушки. Поэтому понимая сложность ситуации, Эдри решила действовать незамедлительно.





"Я перестала кушать фаст-фуд и подобную вредную еду, отказалась от содовой и начала считать калории. За первый месяц нелегкой трансформации я потеряла около 7 кг. Это было для меня большими достижением".



