Настоящее лето живет на пляже, где встречаются в волнующей дружбе кружевной рельеф земли и освежающая вуаль воды. Данная дружба настолько сильна, что пленит и захватывает любого свидетеля, приглашая задержаться и насладиться размеренным отдыхом. На пляже беспечность, покой и отдых встречаются с силой, энергией и грандиозной изысканностью природы. Туроператор и эксперт путешествий "Novatours" советует лучшие пляжи для отдыха в самых солнечных уголках Европы.

Фаро, Португалия

Фаро, административный центр региона Альгарве, разделяет побережье Альгарве на две части с ярко выраженными отличиями. Западное побережье словно с открыток, на которых видны удивительные и опоясанные скалами уникальных форм заливы и спокойные, умиротворенные пляжи. Здесь скалы доминируют над песком, но дикие пляжи этого региона завораживают своей красотой. К востоку от Фаро, близ берега расположен ряд очаровательных островков, попасть на которые можно на паромах. В восточной части туристов меньше, и поэтому здесь лучше чувствуется аутентичная атмосфера Португалии, а любителей активного водного отдыха ждет большой выбор развлечений.

Находясь в Фаро, обязательно следует посетить впечатляющий старый город, отдаться страстному южному ритму, а также уделить время размеренному отдыху в местных ресторанах и кафе, но не следует забывать о серфинге. Португалия издавна считается одним из лучших мест для серфинга и кайтборда в мире, и Фаро в этом случае не является исключением.

Изумрудные воды, чарующие пляжи, цветущая природа, голубые небеса и белоснежные здания Фаро покорят каждого и будут манить к себе снова и снова.

Любителям скалистых пейзажей следует отправиться на пляж Praia de Vale do Lobo или Praia de Garrao, а для тех, кто любит пляжи с белым песком, подойдут пляжи Praia da Ilha de Faro, Ilha da Barreta (Deserta), Praia da Ilha da Culatra или Praia da Armona.

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Альмерия, Испания

В морских заливах побережья Альмерии скрываются самые красивые пляжи белого песка во всей Андалузии. Это место для тех, кто хочет отгородиться от людских толп и предаться отдыху в одиночестве, с семьей или в кругу друзей. Именно побережье Альмерии на западе Андалузии является одним из последних мест на испанском побережье Средиземного моря, где можно найти пляж только для себя. Береговая линия радует наличием ряда прекрасных пляжей, а также поразительным скальными пещерами.

В воде множество коралловых рифов, вулканических пород, цветных рыб и растений, что делает это место идеальным для тех, кто желает разнообразить свой отдых подводным плаваньем.

Солнце балует этот регион – солнечных дней в году здесь не менее 300. Загорать можно уже в конце марта, а теплая погода стоит до поздней осени, и даже в ноябре температура воздуха здесь редко опускается ниже 20 градусов.

В этом регионе внимания заслуживают пляжи Los Muertos, Monsul и Genoveses.

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Закинтос, Греция

Остров Закинтос является одним из самых красивых и популярных островов в Ионическом море. Для острова характерна уникальная природа, пляжи с кристально чистой водой и уютные городки. Длина побережья острова – 123 километра. Большие пляжи с мягким песком и освежающая вода привлекают черепах logerhedus (lat. Carreta carreta), ставших символом острова.

Восточная часть побережья более приспособлена для отдыхающих – здесь больше удобств, возможностей для отдыха и туристов. Северо-западная часть острова тише, населения здесь меньше, а на более отдаленных пляжах туристов мало.

Среди возможностей отдыха на острове Закинтос большим спросом пользуется бэйс-джампинг или прыжки с парашютом с крутых скал с приземлением на песочный пляж. Прыжки со скал позволяют насладиться неописуемой красотой природы с высоты птичьего полета.

На острове Закинтос царят характерные для Средиземноморского региона климатические условия. Летом здесь жарко, но осадков нет; с мая по октябрь температура воздуха достигает +25- +30° C. В июле и августе дождей почти нет, количество осадков возрастает лишь в холодные времена года.

Любителям острых ощущений и желающим прыгнуть с парашютом со скалы обязательно следует запланировать посещение пляжа Navagio, но своей красотой порадуют Geraka, Klamaki, Cilivi и другие пляжи.

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