Межциемс – один из новых микрорайонов Риги с населением чуть больше 15 000 человек. Точкой отсчета нового района принято считать 70-е годы, когда здесь началось строительство многоэтажного комплекса жилых домов. Однако он появился не на пустом месте, а дополнил уже находившийся здесь поселок частных домов, который вырос в начале прошлого века между Гайльэзерсом и нынешней улицей Шмерля и считался районом для отдыха и строительства дач. В этом рассказе мы предлагаем больше узнать о Межциемсе, об истории его появления и о свидетелях истории, затерявшихся между зданий, возведенных в советское время.
Если смотреть на район с высоты птичьего полета, то можно заметить, что Межциемс немного отличается от остальной Риги – между ним и другими районами раскинулись Бикерниекский лес и лес Шмерля. Здесь, в стороне от центра столицы веками располагались сельскохозяйственные угодья. «В тени темного леса и нашего большого озера, на окраине озера Юглас и Кишэзерса в поте лица трудились рыбаки, пасечники и земледельцы-корчеватели пней. Их называли «biķernieki», писали о жителях этого района в газете "Svētdienas Rīts" в 1926 году.
Можно себе представить, как веками здесь простирались обширные территории, а с течением времени образовались небольшие хозяйства с сельскохозяйственными угодьями. Многие из них очень тяжело пострадали во время Великой Северной войны, а многие были полностью уничтожены во время эпидемии чумы 1709 года. На месте двух бывших дворов, жителей которых забрала Черная смерть – на нынешней улице Бикерниеку, напротив церкви Бикеру - в начале XVIII века построили усадьбу Каулу или поместье Франку. У поместья много раз менялся владелец, так продолжалось до тех пор, пока оно не стало собственностью Александра Буша, сообщает "Valdības Vēstnesis" в 1933 году.
В свою очередь возле лесного массива с другой стороны, примерно там, где сейчас находятся здания Латвийского центра онкологии и Рижской Восточной клинической университетской больницы, в 30-ые годы располагалась усадьба Гайлиса, принадлежащая брату Александра Буша – Эдуарду. Однако судьба и этого поместья оказалась схожей – усадьба «Путниню» вошла в состав хозяйства в первой половине XVIII века. Свое название она и находившееся рядом озеро Путниню изменили позже, когда поместье приобрел помещик Хан (немец. - «Петух»). Огромный бор, который простирался от Чертова озера на севере до улицы Бикерниеку на юге, долгое время назывался лесом усадьбы Гайлиса.
В наши дни от обеих усадьб сохранились только отдельные свидетельства. Многие постройки в усадьбе Каулу находятся в плохом состоянии и ранее перестраивались, на рубеже столетий что-то сносили, а одно здание из колотых валунов уже восстановлено и до сих пор его можно осмотреть на ул. Бикерниеку, 126. В свою очередь последние постройки комплекса усадьбы Гайлиса исчезли с началом строительства так называемой больницы Гайльэзерс. Однако между зданиями больничного комплекса все еще можно увидеть много вековых деревьев, которые могут быть частью насаждений исчезнувших поместьях, пишет энтузиаст истории Гатис Павилс на портале "Ambermarks".
Садовые парники в поместье Франку или Каулу, 1938. Почтовая открытка. Фото: Zudusī Latvija
В наши дни на территории Межциемса к северо-западу от Гайльэзерса находится еще одно поместье – усадьба Бурхарда. Сеть дорог, а также омнибусы, пароходы и трамваи позволяли рижанам попасть не только излюбленный дачниками район на побережье Кишэзерса, но также наслаждаться чистым воздухом в Бабите, Бишумуйже и Кенгарагсе. Вскоре к ним добавилась и усадьба Бурхарда, рядом с которой располагались озера Гайльэзерс, Линэзерс, Дамбьяэзерс и Чертово озеро (Велнсэзерс). По крайней мере часть прежнего участка земли уже в середине века была поделена на десятки меньших наделов и продана рижанам, жаждущим зелени. О том, что здесь до 20-х годов построили множество жилых домов, свидетельствует и газета "Policijas Vēstnesis" в 1924 году. В ней сообщалось, что 9-летний житель поместья Бурхарда Арвидс Шитс умышленно поджег дом, принадлежащий соседу Эдмунду Гетнерису. Дом сгорел дотла, а причиненный ущерб оценили в 4800 латов.
Зимние виды спорта в Бикерниекской лесной школе, 1929 год. Фото: Латвийский архив кинофотодокументов Латвийского Национального архива
В конце XX века дума Рижского края решила поделить еще не разделенные участки земли и отдать их в аренду «под строительство дач и небольших домов». В свою очередь в 1934 году бывшую территорию поместья площадью 38 гектаров включили в состав Риги. Вскоре после этого народ переименовал местечко Бурхардциемс в Силациемс, а улицам, появившимся между участками земли, дали названия: Малиенас, Бурхардмуйжас, Гайлюмуйжас, Лидума и Целму. Также появилась аллея Гайлиса, а дорогу Шмерля стали называть улицей.
Спустя несколько лет воспитанник Рижской Государственной коммерческой школы Эдгарс Винтерс в газете "Jaunā Balss" опишет идиллическое место, которое привлекало все больше дачников.
За год до того, как в Латвию вошли войска Красной армии, в Силациемсе постоянно проживали около 300 человек, а летом – до 800 человек. Растущее население поселка вынудило руководство Риги принять новые правила гигиены, чтобы улучшить условия проживания.
На улице Бикерниеку, 126 можно осмотреть основательно реконструированную вспомогательную постройку поместья Франка. Ранее тут же рядом располагались и другие постройки. Но состояние их было настолько плачевным, что около 2002 года их решили снести.
Между Рижской Восточной клинической университетской больницей и корпусами Латвийского онкологического центра сохранились несколько крепких дубов, которые могут быть частью насаждений бывшего поместья Гайля
Бывший дом прислуги поместья Бурхарда мог находиться на ул. Межциема, 12. Очевидно, здание было перестроено, а крышу приподняли, также с течением времени здесь появились и кирпичные постройки.
Поросшие сосняком Бикерниекский лес, а также леса Шмерля и Гайльмуйжас, привлекавшие внимание рижан своим чистым воздухом, также достаточно часто упоминались и в полицейской хронике. Познакомим вас лишь с несколькими примерами:
• В домике возле Бикерниекского леса скрывался известный коммунист с фальшивым паспортом и коммунистической литературой. Об этом в ноябре 1927 года писала газета "Strādnieku avīze";
• По причине долгов в Бикерниекском лесу повесился 47-летний торговец Юлий Дамид, которому принадлежит продуктовый магазин на ул. Яня Асара. Об этом в 1931 году сообщает издание "Latvis";
• Янис Дрейвиньш, побуждаемый ревностью, несколькими днями ранее пригласил в лес свою бывшую жену Теклу и призвал ее утопиться, но когда это не удалось осуществить, предложил ей застрелиться, чего она также не захотела делать. Он выстрелил сам, но попал в грудь, а самому ему свести с жизнью не удалось, поэтому он решил обратится за помощью, пишет в 1934 году издание "Pēdējā Brīdī”;
• Поздним вечером лыжники наткнулись в Бикерниекском лесу на лежащую в бессознательном состоянии 18-летнюю Хелену Спирну, у которой были перерезаны артерии на руках. Об этом пишет в 1933 году издание "Pēdējā Brīdī";
• Юлий Русинс, встретив на Бривибас гатве своего знакомого, пригласил его в Бикерниекский лес, где, пригрозив карманным ножом, стал требовать деньги. Денег у того не оказалось, и жертва, зная, что Русинс – известный драчун, отдал ему часы, папиросы и другие мелкие вещи, которые нашел у себя в кармане, пишет в 1937 году на своих страницах "Brīvā zeme”.
Бикерниекский лес при смене политической власти становился местом сведения счетов с противниками и другими неугодными личностями. Например, в марте 1919 года большевики убили здесь около 60 человек. Самыми трагичными и кровавыми оказались годы нацистской оккупации, когда в лесу были убиты и массово захоронены около 35 000 человек.
Времена менялись, неизменным оставалось лишь желание рижан вырваться из городских стен, поэтому зелень Силациемса все еще не переставала манить горожан к себе. Например, в газете "Darbs” в сентябре 1940 года накануне турнира балтийских республик по футболу сообщалось, что большая часть игроков прибыла в Рижскую Юрмалу, но репортеры не нашли среди них защитника Лаукса. «В настоящее время Лаукс в своем «хозяйстве» около Бурхардциемса занимается сбором лука и поэтому задерживается», - писали в газете.
Новый жилой массив Межциемса в 1986 и 1978 годах. Фото: Сергей Данилов/ Музей истории Риги и мореходства и Леонс Балодис/LVKFFDA
Поселок частных домов продолжал расти и в течение еще нескольких десятилетий. В свою очередь в начале 70-х годов руководство города решило развивать новый многоэтажный жилой район. Для этих целей коллектив городских планировщиков присмотрел земли под сельскохозяйственными угодьями на месте бывшего поместья Гайлиса - с другой стороны Гайлэзерса и до ул. Бикерниеку, и в 1971 году был уже разработан детальный план строительства микрорайона «Межциемс I».
Соревнования профессионалов мотоспорта СССР на Бикерниекской трассе. Второй этап соревнований. 19 февраля 1969 года. Фото: Владимир Николаев/LVKFFDA
В свою очередь в 1975 году, принимая во внимание указания планировщиков города, команда архитекторов начала разрабатывать проект застройки. «Там до этого вообще ничего не было, там находилось только огромное капустное поле», - рассказал порталу “Delfi” один из архитекторов зданий этого микрорайона Андрис Кронбергс. Тогда же параллельно началось и строительство огромного больничного комплекса, там уже неполные 10 лет работала Бикерниекская спортивная база с мототрассой.
«Мототрасса в свою очередь помогала развиваться всем другим мотоделам. Уже позже, в 1986 году здесь начали строить мотормузей. Виктор Кулбергс был увлечен старинными машинами. Он добыл первый уникальный экземпляр "Auto Union" и начал создавать музей. Заказали здание Виктору Валгуму, который в результате построил известное нам здание с «мордой» Роллс-Ройса. Когда в Латвии была восстановлена независимость, то в той зоне стали строить различные автомагазины. Недавно музей переняла Дирекция безопасности дорожного движения, и наше бюро помогало построить рядом новое административное здание, а также перестроить сам музей. Сейчас там все такое очень интерактивное и, на мой взгляд, это то место, куда людям стоит ехать и на все это смотреть», - считает основатель архитекторского бюро «Arhis” Кронбергс.
Архитекторы создавали проект, думая о двух аспектах, которые бы делали этот район отличимым от других построенных на тот момент. Во-первых, их целью было отделить пешеходов от автортранспорта, центральную часть микрорайона физически сделали выше и она не была предусмотрена для того, чтобы туда въезжал автотранспорт. Это было задумано с целью создать зеленую пешеходную улицу, к которой бы примыкали не только подъезды жилых домов, но также школьный стадион и дворы детских садов, объясняет Кронберг. Во-вторых, на верхних этажах стандартных домов 602-й серии предусматривалось создать художественные мастерские, чтобы в этих домах проживала интеллигенция, а общество района было бы немного иным.
Эскизы и макеты проекта застройки Межциемса. Фото: архив Андриса Кронбергса
В свою очередь по концам обеих пешеходных улиц предусматривалось возвести общественные центры. С южной стороны он был бы очень маленький, а с севера возле Гайльэзерса архитекторы планировали строительство большого центра по оказанию широкого спектра услуг. Кронбергс даже посетовал, что благие намерения не были реализованы по двум причинам: из-за сравнительно не высокого качества строительства, и непонимания того, зачем нужна такая зеленая зона. На данный момент, посреди жилого комплекса, построенного в 80-х годах, можно найти только представление о планах той команды архитекторов.
Почти одновременно со строительством «Межциемса I» без особой концепции среди уже существующих строений Силациемса стали возводить и «коробки». Возможно, именно в то время и исчезла большая часть построек усадьбы Бурхарда. Энтузиаст истории Лига Ландсберга в блоге «Мои места» даже предположила, что по адресу ул. Межциема, 12 до сих пор можно увидеть перестроенный дом прислуги поместья.
Одно из центральных и известнейших учреждений микрорайона открылось в 1979 году.
Фото: Музей истории Риги и мореходства
В первой половине 80-х годов, на ул. Юглас, в стороне от других построек Межциемса построили отдельную больницу для детей.
Фото: Zudusī Latvija
По нормативам советского времени о доступности общественных зданий, буквально рядом построили две школы и два детских сада
Фото: Музей истории Риги и мореходства
Пансионат был одним из первых комплексов в Межцимесе, построенных в советское время. Первые постояльцы появились тут во второй половине 70-х годов.
Фото: Государственный архив кинофотодокументов Латвийского Национального архива
Архитектор
DELFI журналист
Видеооператор, DELFI TV