Леса бандитов и самоубийц

Поросшие сосняком Бикерниекский лес, а также леса Шмерля и Гайльмуйжас, привлекавшие внимание рижан своим чистым воздухом, также достаточно часто упоминались и в полицейской хронике. Познакомим вас лишь с несколькими примерами:

• В домике возле Бикерниекского леса скрывался известный коммунист с фальшивым паспортом и коммунистической литературой. Об этом в ноябре 1927 года писала газета "Strādnieku avīze";

• По причине долгов в Бикерниекском лесу повесился 47-летний торговец Юлий Дамид, которому принадлежит продуктовый магазин на ул. Яня Асара. Об этом в 1931 году сообщает издание "Latvis";

• Янис Дрейвиньш, побуждаемый ревностью, несколькими днями ранее пригласил в лес свою бывшую жену Теклу и призвал ее утопиться, но когда это не удалось осуществить, предложил ей застрелиться, чего она также не захотела делать. Он выстрелил сам, но попал в грудь, а самому ему свести с жизнью не удалось, поэтому он решил обратится за помощью, пишет в 1934 году издание "Pēdējā Brīdī”;

• Поздним вечером лыжники наткнулись в Бикерниекском лесу на лежащую в бессознательном состоянии 18-летнюю Хелену Спирну, у которой были перерезаны артерии на руках. Об этом пишет в 1933 году издание "Pēdējā Brīdī";

• Юлий Русинс, встретив на Бривибас гатве своего знакомого, пригласил его в Бикерниекский лес, где, пригрозив карманным ножом, стал требовать деньги. Денег у того не оказалось, и жертва, зная, что Русинс – известный драчун, отдал ему часы, папиросы и другие мелкие вещи, которые нашел у себя в кармане, пишет в 1937 году на своих страницах "Brīvā zeme”.