Когда гуляешь по Старой Риге, может показаться, что просторная и залитая светом площадь Ливов находится на своем месте с незапамятных времен. На самом деле эта площадь появилась в старом городе совсем недавно: вплоть до Второй мировой войны здесь, как и в других местах Старой Риги, теснились узкие улочки. А еще несколько столетий назад это место было берегом реки Ридзене, по которой проплывали лодки и корабли...
Площадь Ливов (в советское время - "Сквер у филармонии") появилась в 50-х годах ХХ века. И лишь в 1974 году, благодаря художественному видению архитектора Карлиса Баронса, она обрела завершенный вид. Поначалу предполагалось, что площадь будет временной: по плану ее собирались застроить.
"Улицы, узкие переулки и глухие тупики, а также проходные дворы, перекрещивались наподобие шахт или горных лабиринтов. Некоторые места столетиями не видели солнечного света". Так описывал Ригу в 1841 году немецкий путешественник Коль. Его рассказ позволяет представить, как выглядела жизнь в городе в XIX веке: "Домики жались один к другому. Улицы Калькю, Маза Кеныню, Зиргу и соседствующие с ними создавали характерное для средневекового города переплетение".
Вид на современную площадь Ливов от угла Малой гильдии. Фото: архив Гунара Арманса.
Помимо других зданий на площади находился и главный городской ломбард. Но если заглянуть в историю глубже, окажется, что улица Мейстару была берегом славной речки Ридзене. Эта река, которая, как считается, дала имя городу, когда-то была шириной от 50 до 70 метров (территория от улицы Мейстару до современной улицы Вальню). Позднее реку засыпали песком, в нее даже скидывали мусор, а затем, чтобы расширить территорию города, спрятали под землю и вовсе о ней забыли… На площади Ливов, в том месте, где когда-то протекала Ридзене, разбита цветочная клумба. Летом на ней высаживают синие цветы, символизирующие волны: таким образом архитектор Аусма Скуиня предложила увековечить память о славной реке.
Если зайти в дома по улице Мейстару (например, в ресторан Steiku haoss), то можно увидеть кирпичную кладку городской стены. В этих помещениях в 1980-х годах прошлого века работали польские реставраторы. Они восстановили старинную кладку, к которой, словно гнезда ласточек на речном утесе, были "пристроены" цветные домики.
Если пройти по центральной дорожке площади, можно заметить под ногами большую памятную плиту. В 2016 году Рижская дума выделила 3,5 тысячи евро на создание памятного знака на месте, где в 1896 году Гиртс Бурвис провел первые в Риге киносеансы… В те времена площадь была очень плотно застроена. Киносеанс для рижан был устроен в доме № 11 по ул. Калькю - вскоре после того, как братья Люмьер представили свое изобретение Парижу.
Будете идти по площади Ливов - не забудьте посмотреть под ноги! В 1896 году здесь, в доме по адресу Калькю, 11, состоялся первый киносеанс. В 2016 году на месте дома была установлена памятная табличка (автор - Гиртс Бурвис).
Малая гильдия объединяла ремесленников. В 1863 году старое здание гильдии снесли, и в 1866 году на его месте по проекту И.Д. Фельско был построен дом в готическом стиле. Обратите внимание на витражи, созданные в Германии. В саду гильдии установлена капитель колонны из Царникавского имения.
Большая гильдия. Многие ее помещения носили символическое значение. Так, в Комнате невесты члены гильдии проводили первые брачные ночи. В ней сохранился построенный в 1633 году роскошный камин с поучительной надписью: "Говори не то, что нравится людям, а то, что несет общее благо". В советское время здесь был концертный зал филармонии.
Клумба, которая обозначает русло реки Ридзене. Вероятно, именно Ридзене дала имя столице Латвии. Сначала планировалось обозначить волны брусчаткой, но в 2003 году по проекту Аусмы Скуини было решено создать клумбу. На фото советских времен здесь тоже была клумба, но с пальмой.
В 1980-х годах польские реставраторы восстановили много домов в Старой Риге, в том числе и классические дома на площади Ливов. Эти домики как гнезда ласточек прилеплены к древней городской стене. И если зайти в кафе, то к этим стенам можно прикоснуться и сегодня.
Если пройти чуть дальше, то можно увидеть одно из самых необычных зданий в стиле модерн в Риге – "Кошкин дом". Его спроектировал Фридрих Шеффель – один из наиболее плодовитых архитекторов своего времени. Дом получил свое название благодаря фигурам двух черных котов, установленных на башенках на крыше. Легенда гласит о том, что хозяина дома – богатого и заносчивого латышского купца по фамилии Плуме – не приняли в союз торговцев. Назло немецким господам он в 1909 году построил свой дом ровно напротив здания их гильдии. На крыше дома были установлены развернутые хвостами к соседям фигуры котов. И эти коты на башенках "присели" в совершенно недвусмысленных позах. В советское время в этом здании размещалась Академия наук; в то время котов с крыши сняли (на снимке), но дом по-прежнему называли "Кошкиным домом". Прошло время, и котов на крышу все-таки вернули.
Напротив "Кошкиного дома" находятся здания Большой и Малой гильдий. Эти знаменитые дома несколько раз перестраивали и даже возводили заново. Они были задуманы как места для общественных собраний и весёлых балов и всегда принадлежали городу. Малая гильдия была объединением ремесленников, а Большая - союзом респектабельных и богатых купцов (в нее принимали и других состоятельных горожан, например, ювелиров и высших чиновников). В Рига, где торговля процветала, Большая гильдия была гораздо внушительнее и богаче, чем Малая. Членами обеих гильдий были, в основном, немцы, но иногда туда принимали латышей. В XIX веке, однако, национальный отбор приобрел тенденциозный характер: немецкая элита почувствовала себя ущемленной из-за наплыва русских и латышских коммерсантов.
В Большой гильдии есть одно очень интересное помещение – "Комната невесты", он сохранился лишь частично. Согласно легенде, после свадьбы члена гильдии, когда гости пировали у него дома, молодая пара проводила здесь первую брачную ночь. "В такую ночь на постель стелили красные простыни", – пишет Александр Фридрих Нейланд в своей книге о Риге.
В 1958 году в здании Большой гильдии открыли Рижскую филармонию, но в 1963-м она сгорела. Тогда же архитектор Модрис Делзис спроектировал подземный вход, которым пользуются по сей день, и другие помещения – такими, какими мы привыкли их видеть.
На противоположной стороне улицы находится здание Малой гильдии, построенное в 1866 году по проекту первого рижского архитектора Иоганна Даниэля Фельско. Особую ценность представляет прекрасный витраж на здании гильдии, изготовленный в Германии. На углу дома стоит статуя покровителя ремесленников – Иоанна Крестителя.
Обе гильдии просуществовали в Риге до 1939 года, однако закат их могущества начался уже в конце XIX столетия.
Ещё одна занимательная история связана с домом № 20 по ул. Калькю. Многие пробегают мимо него, не поднимая головы. Но те, кто отличается наблюдательностью, могли заметить, что у окна на третьем этаже недавно отреставрированного дома висит подкова. В этом доме была расположена аптека Lauvas, которую открыли в 1691 году с разрешения шведского короля. Аптека находилась в здании несколько столетий и принадлежала славному роду ученых – королевских лекарей. Члены этого семейства первыми установили принципы рационального ведения сельского хозяйства в Балтии, описали природу Видземе. В честь старинной аптеки над входной дверью установлен барельеф с изображением льва. На самом деле, это копия: настоящий барельеф был украден в 80-е годы прошлого века. А про подкову рассказывают интересные истории: по одной версии, когда король Швеции Карл XII скакал на коне по Риге, подкова слетела с копыта и выбила окно на третьем этаже. Другая история утверждает, что это Петр I, который также неоднократно посещал Ригу и был известен своей вспыльчивой натурой, скакал по городу во весь опор. В любом случае, домовладелец позолотил подкову и прикрепил ее на стену возле легендарного окна, а также заказал окна с изображением позолоченной подковы.
Изображения позолоченной подковы были на этом месте ещё в 20-30-е годы прошлого века. В киноленте, снятой в 1929 г. по случаю визита короля Швеции в Ригу (она хранится в муниципальной библиотеке Стокгольма) можно увидеть, что знаменитая подкова висит в окне дома аптеки Lauvas. Шведам, конечно же, вариант легенды с Карлом XII нравится больше.
Рядом с этим домом на улице Вагнера находится Первый рижский театр. В нем долго творил всемирно известный композитор Рихард Вагнер. Как пишет в своей книге о Риге Андрис Колбергс, "именно здесь состоялся исторический поворот в музыке, и Вагнер стал первым в мире дирижером, который повернулся спиной к публике". В этом театре выступало бессчетное множество знаменитостей своего времени - Ференц Лист, Роберт Шуман, Антон Рубинштейн, Гектор Берлиоз и другие. Сейчас здесь находится Зал Вагнера.
На другом конце улицы расположен Рижский русский театр им. Михаила Чехова, открытие которого состоялось 2 октября 1883 года. Это самый старый русский драматический театр за пределами России, основанный русским обществом коммерсантов "Улей". Знаменитый архитектор Рейнгольд Георг Шмелинг поместил на фасад здания театра изображения ульев.
Площадь Ливов была создана на месте кварталов старого города, разрушенных во время бомбардировок в июне 1941 года. Предполагалось, что со временем сквер будет застроен. Под руководством архитектора Павла Селецкиса в 50-х годах сквер облагородили. В центре разбили круглую клумбу с диагональными дорожками, а по ул. Калькю (в то время ул. Ленина) установили ограждения, чтобы пешеходы не перебегали дорогу перед машинами – по улице шло оживленное транспортное движение. У Рижского театра русской драмы находилась троллейбусная остановка.
В конце 80-х годов архитекторы Андрис Кронбергс, Владимир Нейланд и Эдгарс Трейманис разработали масштабный проект Дома союза кинематографистов, который собирались возвести напротив театра (на ул. Калькю). Здание планировали построить на пересечении Калькю и Мейстару. "Проект перестройки "Сквера у филармонии" предусматривал обустройство водоемов с мостиками", – пишет в своем дипломном проекте "Возрождение пространства площади Ливов" Ояр Шабловскис (научный руководитель – Янис Крастыньш). – Воплощение проекта Дома кинематографистов могло бы стать замечательным приобретением для Риги и послужило бы активизации общественной деятельности в старом городе. Центр кинематографистов притягивал бы к себе посетителей, как магнит. В современном контексте, субъективно оценивая формальные и художественные приемы, использованные в проекте, можно сказать, что они выглядят нарочитыми и чуждыми исторической среде старого города. С реализацией проекта старая Рига утратила бы присущую ей атмосферу старинного города", – подытоживает Шабловскис.
Эскиз Дома кинематографистов, Latvijas arhitektūra, 1989 год. Архитекторы: Андрис Кронбергс, Владимир Нейландс и Эдгар Трейманис
Неизвестно, что было бы, если бы Дом кинематографистов построили. Но наступили 1990-е годы, и амбициозный проект остался лишь на бумаге. Проект Центра был не единственным планом застройки площади Ливов, но до него подобные предложения не находили поддержки жителей.
Решение о переименовании "Сквера у филармонии" в площадь Ливов было принято 29 февраля 2000 года, хотя рижская общественность против этого активно протестовала. Однако название прижилось и споры вокруг него сегодня забыты.
В 2003 году были проведены работы по перепланировке и благоустройству площади. В напоминание о реке Ридзене посреди площади разбили широкий газон; много лет подряд в декабре на площади открывается рождественский базарчик, летом здесь проводят развлекательные мероприятия и работают кафе под открытым небом.
Прекрасный рассказчик, очень много знает об истории рижских домов и улиц. В прошлом - инспектор Агентства защиты памятников.
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids.
Видеожурналист, DELFI TV.