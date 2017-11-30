Помимо других зданий на площади находился и главный городской ломбард. Но если заглянуть в историю глубже, окажется, что улица Мейстару была берегом славной речки Ридзене. Эта река, которая, как считается, дала имя городу, когда-то была шириной от 50 до 70 метров (территория от улицы Мейстару до современной улицы Вальню). Позднее реку засыпали песком, в нее даже скидывали мусор, а затем, чтобы расширить территорию города, спрятали под землю и вовсе о ней забыли… На площади Ливов, в том месте, где когда-то протекала Ридзене, разбита цветочная клумба. Летом на ней высаживают синие цветы, символизирующие волны: таким образом архитектор Аусма Скуиня предложила увековечить память о славной реке.

Если зайти в дома по улице Мейстару (например, в ресторан Steiku haoss), то можно увидеть кирпичную кладку городской стены. В этих помещениях в 1980-х годах прошлого века работали польские реставраторы. Они восстановили старинную кладку, к которой, словно гнезда ласточек на речном утесе, были "пристроены" цветные домики.

Если пройти по центральной дорожке площади, можно заметить под ногами большую памятную плиту. В 2016 году Рижская дума выделила 3,5 тысячи евро на создание памятного знака на месте, где в 1896 году Гиртс Бурвис провел первые в Риге киносеансы… В те времена площадь была очень плотно застроена. Киносеанс для рижан был устроен в доме № 11 по ул. Калькю - вскоре после того, как братья Люмьер представили свое изобретение Парижу.