ФОТО. Поход по Видземскому взморью: 20 километров живописных пейзажей

Прогулка по морскому побережью — всегда хорошая идея, а 20-километровый поход вдоль каменистого берега уже настоящее приключение. Эдгар Тропс прошел пешком от Туи до устья реки Лиелурги и поделился своими впечатлениями с DELFI Tūrismagids.

По словам Эдгара, маршрут можно пройти за 4-6 часов в зависимости от темпа ходьбы и перерывов. Сам он прошел все расстояние за 5 часов со всеми перерывами на отдых и фотографирования красот вокруг.

"Если вы начнете свой маршрут от Туи, то будьте готовы к тому, что там нет указателей, как попасть к морю. Пришлось воспользоваться картой и брести по тропинкам между частными домами. Путь от Туи до Кюрмрагса сравнительно ровный и легкий. В Кюрмрагсе находится примечательный объект — кюрмрагский маяк. Когда-то он стоял на высоком берегу, но со временем "опустился" на уровень моря", — рассказывает Эдгар.

Foto: Edgars Trops

За Кюрмрагсом начинаются промежутки со множеством довольно больших камней в море и на берегу. За устьем речки Курлиньупе появляются первые песчаниковые обнажения с пещерами. Кстати, это единственное место на Балтийском море, где на берегу есть песчаниковые обнажения — они образовались примерно 350-380 миллионов лет назад.

Foto: Edgars Trops

Дальше вас ждут скалы Вецземью — пожалуй, самые впечатляющие в плане высоты, глубины и количеств. Над скалами растут и свисают березы, отчего вид еще более зрелищный.

За скалами начинается самый сложный отрезок маршрута, потому что иногда приходится идти (точнее, прыгать) только по камням. Обойти их нельзя, потому что с одной стороны море, а с другой — отвесный берег. На этом отрезке встречаются рукотворные фигуры из камней, некоторые из них в человеческий рост. Фотографам здесь понравится — можно сделать много эффектных снимков.

Foto: Edgars Trops

В конце маршрута прямо к берегу примыкает дорога Мелеку, по которой можно дойти до автобусной остановки на шоссе Айнажи — Рига и доехать до Риги.

Foto: Edgars Trops

Собираясь в такой поход, самое главное — выбрать подходящую обувь. Обычная уличная обувь сюда не подходит, поэтому в идеале у вас должны быть походные ботинки, фиксирующие лодыжку и с нескользящей подошвой — это очень важно при движении по камням, особенно в дождливую погоду.

Обязательно возьмите с собой достаточно еды и питьевой воды, поскольку купить ее будет негде. Лучше всего взять батончики из мюсли, орехи или консервы вроде "завтрака туриста" — они не портятся в теплую погоду и занимают мало места.

Если вы решили пойти в поход летом в солнечную погоду, то возьмите с собой головной убор, чтобы уберечь голову от перегревания, и солнцезащитный крем, чтобы не сгореть на солнце. Стоит взять аккумулятор для смартфона (пауэр-бэнк), если пользуетесь фитнес-трекерами и картами.

Если отправляетесь в поход на общественном транспорте, то изучите расписание автобусов, чтобы примерно распланировать время и не опоздать на автобус домой.

Foto: Edgars Trops

"Для меня это был первый поход такой продолжительности — раньше на такие расстояния я лишь ездил на велосипеде. Поэтому важно трезво оценить свои физические возможности — если вы много двигаетесь, то для вас это не будет проблемой, но в противном случае нужно быть готовым к тому, что очень быстро устанут ноги, нужно будет чаще делать перерывы и поход затянется намного дольше, чем вы рассчитывали. Но, несмотря на все трудности, это стоит усилий — во время и после похода испытываешь невероятное удовлетворение, поэтому я рекомендую всем этот маршрут", — говорит Эдгар.