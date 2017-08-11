ФОТО: Заболоченные тропы Кемери в цветах тихого летнего заката

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Кемери у многих ассоциируется с осенью и наблюдением за птицами с башен. Тем ценнее эти фотографии, которые показывают этот уголок латвийской природы в летнем "камуфляже". Красивейшая латвийская природа — через объектив Карлиса Дамбранса и Аустриса Антонса.

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