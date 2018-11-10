Один из самых маленьких городов Латвии: что посмотреть в окрестностях Пилтене

Пилтене — один из самых маленьких латвийских городов, и, скорее всего, вы не заглянете в него по пути куда-то, а придется ехать туда специально, пишет Tūrismagids. Здесь очаровательная природа, выдающиеся памятники архитектуры и симпатичные тихие улочки. "Чтобы человечество не оглохло, на земле должен быть городок Пилтене", - написал в своих путевых заметках "Kurzemīte" Имант Зиедонис.