Тогда и сейчас. Как выглядит новая гостиница Kempinski в здании бывшей гостиницы "Рига"

В скором времени в Старой Риге, в историческом здании гостиницы "Рига" откроет двери первый в Латвии отель сети Kempinski. Предлагаем взглянуть на "внутренности" новой гостиницы — и посмотреть на исторические фотографии.

Называться отель будет Grand Hotel Kempinski Riga и расположится в здании на бульваре Аспазии, 22. На восьми этажах найдется 141 номер, включая "президентский" номер на седьмом этаже с сауной и апартаментами, действительно достойными высших лиц государства.

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В гостинице также будут два ресторана, руководить которыми станет Светлана Рышкова, у которой большой опыт управления рестораном Elements в Tallink Hotel и другими "заведениями общепита". На восьмом этаже — бар с рестораном под названием "22". А в подвале, где был ресторан, прозванный в народе "шкафом", создан SPA-центр. В гостинице также будут конференц-залы с названиями на тему оперы — не зря отель стоит рядом со зданием Национальной оперы.

Дизайном интерьеров гостиницы занимался известный архитектор Александр Кравец. Вот как отель выглядит уже сейчас, за несколько месяцев до открытия.

Взгляд в прошлое — гостиница "Рига"

Foto: Skats uz viesnīcas „Rīga” ēku Rīgā.1955. gada 4. jūlijs. Autors: E. Jasekovs. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Гостиница "Рига" была построена в 1956 году по проекту архитекторов С. Антонова, Ю. Архипова и инженера А. Лисовского на "намоленном" как в прямом, так и переносном смысле месте. Ведь здесь раньше располагалась сильно пострадавшая во время Второй мировой войны гостиница "Рим" (стоявшая там с 1878 года) и пасторат церкви Св. Петра.

Руководителем группы проектировщиков был Сергей Антонов, также автор здания редакции газеты "Сегодня" на улице Дзирнаву, ресторана "Лидо" в Дзинтари, кинотеатра "Гайсма" на Таллинас и множества других довоенных построек. По его замыслу здание гостиницы должно было быть 10-этажным, но в Москве эту идею зарубили, а кроме того обязали украсить фасад, как выразился сам Антонов, "побрякушками".

Гостиницу успешно построили, но Антонов фактически отказался от авторства, посчитав "поправленный" в Москве проект уродливым. 72-летний мастер так расстроился, что перенес инсульт и вскоре умер. Примечательно, что "побрякушки" пережили его лишь на 30 лет — в середине 1980-х их в итоге сняли.

Функционально "Рига" удовлетворяла всем требованиям того времени — 552 гостиничных места, конференц-зал, несколько ресторанных залов, кафе, буфеты. Рестораны, особенно "Большая Рига" и "Малая Рига" всегда славились хорошей кухней. Популярен был и уже упоминавшийся бар, именовавшийся в просторечии "Шкаф".

Внутри в "Риге" доминировали деревянные панели, красные ковры, плюшевые занавеси, позолота. Лестницы были широкими, коридоры — просторными, двери — массивными, с медными ручками. Внешне гостиница хорошо вписалась в перспективу бульвара Падомью, а из ее окон открывались отличные виды.

В 1987 году при помощи специалистов польской фирмы "Будимэкс" была проведена реконструкция здания. В отеле обновили интерьеры и провели инженерные работы, а номера общим числом в 236 штук — серьезно осовременили.