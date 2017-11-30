В Юрмале откроется самый большой Парк света в Латвии

Delfi Turgid
Оставить комментарий
В Юрмале откроется самый большой Парк света в Латвии
Foto: Publicitātes attēli

9 декабря в Юрмале состоится открытие самого большого Парка света в Латвии. На территории лесного парка Дзинтари зажгутся 85 тысяч LED-огоньков, чтобы создать волшебную атмосферу Рождества.

Идею создания парка предложили авторы проекта красочной рождественской елки в Вильнюсе в 2016 году – Йоланта Турайте (Jolanta Tūraitė) и Доминикас Концевичиус (Dominykas Koncevičius) совместно с экспертом из Латвии Евгенией Веровской.

Смотровая башня и ветки сосен в парке Дзинтари будут украшены огоньками в форме снежинок и сугробов. Главной световой инсталляцией станет арка в форме морской волны, на создание которой ушло 3,5 км светодиодной ленты. С помощью света и оригинальной формы авторы идеи попытались создать эффект накрывающей волны. На детской площадки «поселятся» рождественские гномики и зайчики.

В день торжественного открытия в парке с 16:00 до 19:00 выступит группа Tautumeitas. Клуб Pulsa efekts представит огненное шоу, Laboratorium.lv подготовили интересную научно-развлекательную программу. В парке будут работать мастерские по изготовлению елочных игрушек и свечей, а за музыкальное настроение ответит диджей Dub:ra.

Помимо этого, для посетителей откроется рождественский базарчик, на котором можно будет купить подарки и сувениры, а также полакомиться рождественскими вкусностями.

Творческие мастерские и другие праздничные мероприятия в Парке света в Юрмале состоятся каждую субботу и воскресенье с 15:00 до 18:00 на протяжении всего декабря – 10.12, 16.12, 17.12, 23.12 и 30.12.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Юрмала+. Топ-12 курортов для тех, кто не хочет видеть копченых британских туристов

Юрмала+. Топ-12 курортов для тех, кто не хочет видеть копченых британских туристов

Архивные ФОТО: Летний отдых в Латвии в 1930-1980-х годах

Архивные ФОТО: Летний отдых в Латвии в 1930-1980-х годах

Для детей, для здоровья и для любителей природы: 10 природных троп в Юрмале

Для детей, для здоровья и для любителей природы: 10 природных троп в Юрмале

В Юрмале откроется самый большой Парк света в Латвии

В Юрмале откроется самый большой Парк света в Латвии

Таллинн признали одним из самых зеленых городов Европы

Таллинн признали одним из самых зеленых городов Европы

Посол: неграждане Латвии снова могут оформлять визы в аэропортах Египта

Посол: неграждане Латвии снова могут оформлять визы в аэропортах Египта (25)

10 солнечных мест, где можно перезимовать и о которых вы не знали

10 солнечных мест, где можно перезимовать и о которых вы не знали

ФОТО. Треугольные картины и пыточная башня. Как выглядит самый старый деревянный мост Европы?

ФОТО. Треугольные картины и пыточная башня. Как выглядит самый старый деревянный мост Европы?

подробнее
10 солнечных мест, где можно перезимовать и о которых вы не знали

10 солнечных мест, где можно перезимовать и о которых вы не знали

В Юрмале откроется самый большой Парк света в Латвии

В Юрмале откроется самый большой Парк света в Латвии

Посол: неграждане Латвии снова могут оформлять визы в аэропортах Египта

Посол: неграждане Латвии снова могут оформлять визы в аэропортах Египта (25)

ФОТО. Треугольные картины и пыточная башня. Как выглядит самый старый деревянный мост Европы?

ФОТО. Треугольные картины и пыточная башня. Как выглядит самый старый деревянный мост Европы?

Таллинн признали одним из самых зеленых городов Европы

Таллинн признали одним из самых зеленых городов Европы

подробнее