Город Лудза - старинный город с более чем 800-летней историей. Узкие городские улочки, одноэтажные и двухэтажные дома XIX века, развалины древней крепости являются неотъемлемой частью местного пейзажа. А озера делают этот край отличным вариантом для проведения выходных дней.

Лудза является старейшим городом в Латвии. Впервые она упоминается в письменных источниках в 1177 году. В хронике Киевской Ипатии упомянут факт рождения и крещения в Лудзе сына князя Рюрика. Таким образом, сейчас этому городку в Латгалии - ровно 840 лет. Для сравнения: Риге в этом году исполняется 816 лет (год основания - 1201-й).

Ниже - небольшой обзор современной Лудзы с высоты птичьего полета. Автор видео - Владислав Алексеев (другие его работы можно посмотреть здесь).

Туристы, как правило, осматривают в Лудзе три достопримечательности - развалины средневековой крепости, краеведческий музей и озера (больше информации о городе - здесь).

Средневековые развалины

В 1399 году немецкие крестоносцы между Большим и Малом озерами Лудзас для защиты восточных границ ордена воздвигли крепость - стену с шестью башнями и тремя воротами. Замок построили из серых валунов и красных кирпичей, украсив черным кирпичем. Сегодня развалины замка - любимое место отдыха горожан и гостей края. Отсюда открывается красивая панорама на город и окрестности.

Лудзенский краеведческий музей

Музей обустроен в доме генерала Кульнева, сохранившегося со времен войны с Наполеоном (начало XIX века). Историческая экспозиция музея отображает историю края с самых древних времен и до наших дней. Можно получить информацию о флоре и фауне Латгалии, о быте местного населения, часть музея находится под открытым небом.

Пять озер

Лудза богата озерами - в окрестностях города их целых пять: Большое и Малое Лудзас, Дунаклю, Звиргзденес и Рунтортас. По берегам озер благоустроены места за отдыха, летом - зоны для купания, можно взять напрокат лодку. Кроме того, это отличный маршрут для пеших и велосипедных прогулок.