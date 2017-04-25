Попасть в аварию в другой стране - не самое приятное приключение для путешественников, поэтому им следует быть особенно внимательными за рулем. Туристам, путешествующим на автомобилях, стоит быть особенно бдительными на дорогах Италии и Греции - таковы данные четырехлетнего исследования, проведенного ассоциацией Fondazione VINCI Autoroutes.

Согласно результатам исследования, хуже всего за рулем ведут себя водители-итальянцы, а шведы, наоборот, признаны сами корректными автомобилистами. В пятерку самых безответственных водителей входят также греки, поляки, французы и испанцы. В пятерке самых "правильных" водителей, кроме шведов, оказались немцы, голландцы и англичане.

Как сообщает travel.ru со ссылкой на "Италия по-русски", исследование показывает, что 32% итальянцев используют за рулем смартфоны, 60% водителей Италии забывает включать поворотники и 31% водят, не пристегивая ремни безопасности. Кроме того, в случае конфликта на дороге 25% итальянцев выходят из машины, чтобы "обсудить вопрос" с другим водителем.