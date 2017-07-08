Этот волшебный Рамсау: Топ-10 достопримечательностей самого юго-восточного города Германии

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Когда говоришь "Германия", едва ли найдется много людей, которые откликнутся: "Рамсау!". Однако этот городок (1800 жителей), который находится в баварской общине Рамзау-бай-Берхтесгаден, "вгрызающейся" в Австрию и считающийся самым юго-восточным в Германии, способен удивить — и не только пасторальными видами. Вот его десять самых примечательных достопримечательностей.