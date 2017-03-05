ФОТО: Бэнкси расписал отель в Вифлееме с видом на стену

Уличный художник Бэнкси, настоящее имя и личность которого неизвестны, расписал все без исключения апартаменты "Отеля в застенках" в палестинском Вифлееме. Гостиничный комплекс представили публике за 17 дней до его открытия.

Как сказано в описании "президентского" номера отеля, у него "худший вид из окна среди всех гостиниц мира". Постояльцы апартаментов увидят разделительный барьер, построенный израильскими военными.

Его украшает рисунок Бэнкси, сделанный до строительства комплекса: еще 10 лет назад Бэнкси впервые посетил Вифлеем и нарисовал на одной из стен голубя мира в бронежилете.

Foto: Reuters/Scanpix

Здание возвели за 14 месяцев без каких-либо объявлений, так что его открытие для прессы в пятницу изумило даже палестинскую администрацию.

Всего в отеле 10 номеров разной площади с различными декорациями. Также на территории выстроенного в колониальном стиле здания есть небольшой музей, рассказывающий о стене и демонстрирующий работы местных художников.

Его расположение в Палестинской автономии могло бы воспрепятствовать притоку гостей из Израиля, однако, в отличие от большей части Вифлеема, гостиница расположена в районе города, контролируемом израильскими военными.

Персонал отеля насчитывает 45 сотрудников. Его администратор Виссам Сальсах уверен, что расположение комплекса не только не отпугнет клиентов из разных стран, включая израильтян, но и внесёт свой вклад в оздоровление палестинской экономики.

Foto: Reuters/Scanpix

На данный момент неизвестно, во сколько обойдется ночь в "президентских" апартаментах, однако в одной из комнат, напоминающих своим убранством хостел, гости смогут разместиться на двухъярусных кроватях за 30 долларов в сутки.

В 2004 году Международный суд ООН постановил, что разделительный барьер, напротив которого стоит теперешний отель, возведен Израилем с нарушением международного права. Израильские политики утверждают, что строили его для защиты от нападений с палестинской стороны, однако активисты не раз критиковали эти объяснения.

Отель открывается в год столетия декларации Бальфура, которая стала ответом МИД Британии на просьбу английских сионистов о выделении им земли в британской Палестине.

Сам Бэнкси отозвался о декларации так: "Ровно сто лет назад Британия получила контроль над Палестиной и занялась ее благоустройством - с хаотичными результатами".

Foto: Reuters/Scanpix

"Уж не знаю, почему, но мне показалось, что сейчас подходящий момент, чтобы проанализировать, что происходит, когда Соединенное Королевство делает большой политический шаг, не сознавая его последствий полностью", - саркастично добавил уличный художник.

Бэнкси и раньше демонстрировал симпатию к палестинским территориям: так, в феврале 2015 года художник посетил Газу и воспользовался развалинами домов в качестве холстов для своих настенных композиций.

Там он, среди прочего, нарисовал котёнка и написал несколько строчек, выдержанных в критических тонах по отношению к политике Израиля.

Помимо "Отеля в застенках" Бэнкси также обустроил в Англии парк развлечений под названием "Дисмалэнд", выглядящий весьма антиутопично.