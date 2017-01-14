Румму — небольшой городок в 45 километрах от Таллинна. Там расположен бывший карьер, а теперь глубокое озеро с кристально чистой водой и интересным дном, которое любят изучать ныряльщики — там находится затонувшая тюрьма. Зимой вода замерзает, рождая нереальное ощущение, что можно скользить над зданиями.

Ice skating on underwater prison was a siiick experience! The water/ice was so clean that you could see everything underneath your feet. As well parts of old prison, fishes and landscape under water. Ice was about 3-7 cm thin and water pretty deep so if you go there better have some safety gear with you 👓⛑ #rummu #hilife.

A photo posted by Alari Teede (@alariteede) on Dec 22, 2016 at 1:41pm PST



Видео, на котором запечатлены эти необычные кадры, было размещено на страничке "Hilife.ee" в Faceboook и Instagram. С их разрешения публикуем их и в "Тургиде".

Стоя на берегу невозможно и представить, что скрывается под водой. А там скрыт совсем другой мир — бетонные постройки, развалины, скрытые под толщей воды лестницы и комнаты, которые некогда были тюрьмой Мурру. Ныряя, там можно разглядеть различные вещи и приспособления работников карьера и заключенных.

Некогда там добывали вазалеммаский мрамор, а за то, чтобы вода не затапливала карьер и здание тюрьмы, где жили работавшие тут же заключенные, отвечали насосы. Потом тюрьму ликвидировали, добычу остановили, насосы — отключили. И вода моментально затопила карьер.

Местные жители называют это место "голубой лагуной" — по цвету воды. Летом это очень популярное место отдыха и купания, но любители подводного плавания стекаются в Румму круглый год и на многих западных интернет-порталах бывшая тюрьма на дне карьера отмечена как уникальный и достойный посещения объект.