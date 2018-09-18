Не только солнце, море и Санторини: 7 вещей, которые обязательно стоит попробовать в Греции

Delfi Turgid
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Увидеть менее знаменитые руины
Не только солнце, море и Санторини: 7 вещей, которые обязательно стоит попробовать в Греции
Foto: Shutterstock

Великая Эллада — это не только море, солнце и белоснежный Санторини, но еще и целое множество не менее интересных и захватывающих занятий, пишет Wanderlust.

Побывать на тайных островах

Если вы думаете, что все острова Греции переполнены туристами, то это совсем не так. В состав Греции входит около 6000 больших и малых островов, поэтому найти остров практически без туристов не так уж и сложно. Например, остров Анафи это тот же Санторини, только без толп приезжих. Остров Псеримос находится между островами Кос и Калимнос и здесь можно насладиться белым песком на пляжах, лазурным морем и полюбоваться церковью, буквально висящей на низкой скале. Впрочем, даже на более людных островах, например, Донусса, всегда можно найти дикий пляж и небольшую таверну с радушными хозяевами.

Для этого, кстати, необязательно уезжать далеко от столицы. К примеру, чудесный остров Агистри, покрытый оливковыми рощами, крошечными деревушками и с тавернами у моря находится от Афин всего лишь в 50 минутах на пароме.

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Увидеть менее знаменитые руины

Source info

Delfi Turgid

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