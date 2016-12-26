Шесть самых маленьких в мире стран, которые можно осмотреть за один день

Вот шесть ярких примеров таких стран. И все они к тому же являются самыми маленькими государствами, в принципе.
Сан-Марино
Сан-Марино — страна автомобилей: в 2010 году было установлено, что на тысячу жителей там приходится 1139,06 автомобиля. Это абсолютный мировой рекорд. Более того, Сан-Марино оказалось единственным государством, в котором машин больше, чем жителей. А жителей тем немногим более 30 тысяч человек. При этом в Сан-Марино более 30 населенных пунктов! Правда, за пределами самого Сан-Марино смотреть, по сути, нечего.
Более других внимания заслуживает исторический центр Сан-Марино, входящий в список Всемирного наследия Юнеско, а также Три башни Сан-Марино — Гуаита, Честа и Монтале. В первой когда-то была тюрьма. Вторая — самая высокая точка Сан-Марино, а еще в ней есть музей старинного оружия. А вот на Монтале удастся посмотреть только снаружи, равно как и на Палаццо Публико, здание, в котором одновременно заседают и правительство страны, и мэрия города.