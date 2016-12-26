Шесть самых маленьких в мире стран, которые можно осмотреть за один день

Каждая страна, как и человек, по-своему уникальна, так что чем больше вы их увидите, тем богаче представление о мире у вас будет. Для тех, кто хочет успеть увидеть по возможности больше, удобен тот факт, что некоторые страны настолько маленькие, что их основные достопримечательности можно увидеть за день.

Вот шесть ярких примеров таких стран. И все они к тому же являются самыми маленькими государствами, в принципе.

Сан-Марино

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Сан-Марино — страна автомобилей: в 2010 году было установлено, что на тысячу жителей там приходится 1139,06 автомобиля. Это абсолютный мировой рекорд. Более того, Сан-Марино оказалось единственным государством, в котором машин больше, чем жителей. А жителей тем немногим более 30 тысяч человек. При этом в Сан-Марино более 30 населенных пунктов! Правда, за пределами самого Сан-Марино смотреть, по сути, нечего.

Foto: Shutterstock

Более других внимания заслуживает исторический центр Сан-Марино, входящий в список Всемирного наследия Юнеско, а также Три башни Сан-Марино — Гуаита, Честа и Монтале. В первой когда-то была тюрьма. Вторая — самая высокая точка Сан-Марино, а еще в ней есть музей старинного оружия. А вот на Монтале удастся посмотреть только снаружи, равно как и на Палаццо Публико, здание, в котором одновременно заседают и правительство страны, и мэрия города.