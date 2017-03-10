Озерная Финляндия



Время прохождения маршрута: 12 дней.

Отправная точка: Хельсинки.

Конечная точка: Хельсинки.

Уровень сложности: легкий.

12-дневный туристический маршрут проведет от исторических островов Хельсинки к Озерному краю Финляндии и обратно на юг — к берегам Балтийского моря. По пути можно увидеть остров Валлисаари, шведскую крепость Олавинлинна, фабрику в деревне Верла, внесенную в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также речные пороги Лангинкоски, где можно половить рыбу. А еще — увидеть диких животных, отправиться на рафтинг по водным порогам и насладиться типичными финскими пейзажами в национальном парке Линнансаари.

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