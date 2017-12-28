В Эстонию на выходные: лучшие зимние развлечения наших северных соседей

Зима в Эстонии - это не только прогулки по заснеженным лесам и рождественским рынкам, пишет портал Visit Estonia. Любители экстремальных развлечений тоже найдут занятие по душе: например, можно устроить сафари, уйти в ночной поход или организовать побег из тюрьмы. Собирайте семью, друзей и отправляйтесь на поиски приключений!

Эстонский Музей полиции

Foto: Эстонский музей полиции/visitestonia.com

Ляэне-Вирумаа, Раквере

Цель Эстонского Музея полиции – быть интерактивным музеем, где можно через самодеятельность и игру узнать о работе полиции. В музее можно измерить реакцию за рулем автомобиля, примерить полицейское снаряжение, научиться поведению в уличных волнениях, снять отпечатки пальцев, решить криминальные головоломки и многое другое! Для маленьких посетителей создан Детский музей полиции, где можно научиться, как правильно передвигаться, также дети смогут поиграть в детектива, мастерить и порезвиться в игровой комнате.

Поездки на собачьих упряжках по лесам Ярвселья и заповеднику Пейпсивеэре

Foto: Heinrich Lukk/Visitestonia.com

Тартуский уезд, деревня Ахунапалу

Приглашаем вас насладиться природными просторами старинным способом — на собачьей упряжке! Компания Karusaare kelgukoeramatkad круглый год предлагает своим клиентам возможность отправиться в поход по лесистой местности в Ярвселья, а в зимнее время года — прокатиться по болоту Суурсоо на реке Эмайыги. Наши ездовые собаки станут вашими верными спутниками на время легких пеших походов продолжительностью несколько часов, а также во время многодневных походов на собачьих упряжках Неотъемлемая часть наших походов — это костер, на котором можно приготовить необычайно вкусную еду. Именно пламя костра дарит тепло и покой усталым путникам. Расслабиться после похода можно в русской бане.

Приключенческий поход "С фонарем по ночному лесу"

Foto: T. Pertels/Visitestonia.com

Тартуский уезд, деревня Висси

В этом приключенческом походе мы предлагаем вам возможность побывать в лесах Тартумаа, в зоне отдыха Элва. Благодаря ночной тишине вы сможете расслышать голоса птиц и животных и вдохнуть запах леса. Игры и традиционные походные ритуалы помогут превратить путь в поистине захватывающее путешествие. В конце похода можно передохнуть и подкрепиться на пикнике около костра в ночной темноте. Закончив поход, в качестве награды вас ждет небольшой подарок! В походе могут принять участие все желающие и дети старше 10 лет, если они участвуют вместе с родителями.

Посещение традиционной вырумааской курной бани в Мооска

Foto: Mooka/Visitestonia.com

Выруский уезд, деревня Хаанья

Старинные вырумааские традиции посещения курной бани занимают достойное место в списке памятников культурного наследия ЮНЕСКО. На хуторе Мооска вы сможете попариться в бане точно так же, как это делали предки современных эстонцев. Как правило, традиционное посещение бани продолжается как минимум 3 часа. В курной бане на хуторе Мооска может с удобством расположиться до 8 гостей. Насыщенный запах древесного дыма в бане дополняется ароматами копченого мяса, березовых веников и банного меда. Баня находится на берегу пруда, и в зимнее время вы сможете с удовольствием освежиться в настоящей проруби. В стоимость одной растопки входит два веника, мыло ручной работы, банный мед и травяной чай. За дополнительную плату предлагаются можжевеловые веники, банные полотенца, шапочки, халаты, домашнее пиво и т.п.

Джип-сафари на острове Сааремаа

Foto: Saare Offroad/Visitestonia.com

Сааремаа, поселок Вальяла

На Сааремаа можно не просто нежиться в очередном СПА или бродить по острову, наслаждаясь природой. Там же можно устроить и сафари на джипах, гонки по пересеченной местности и в карьерах острова.

Побег из старой тюрьмы Пярну

Foto: CCCP Põgenemistoad/Visitestonia.com

Пярну

В Пярну вновь заработала закрытая с 2007 года тюрьма, в которой создали здесь крупнейший в Северных странах и Восточной Европе, наполненный загадками комплекс комнат для побега. Тюрьма, из которой нужно сбежать, скрывает в себе тайны самых ненормальных преступников. Вы должны суметь бежать из тюрьмы за три часа. Если вы попали в беду, на месте есть тюремные охранники, которые за взятку поделятся подсказками. Посещение тюрьмы подходит как для маленьких, так и для больших компаний. Вы также можете прийти в одиночку – можно купить билет и присоединиться к другой "группе заключенных". Забронируйте время на сайте (цена от 25 евро за взрослого).

Auto24ring – единственная в Эстонии трасса для кольцевых гонок

Foto: Gary Paravani/visitestonia.com

Пярнуский уезд, деревня Папсааре

Auto24ring – это единственная в Эстонии трасса, предназначенная для кольцевых гонок на автомобилях и мотоциклах. На трассе можно проводить соревнования на четырех дорогах различной длины и формы, самая длинная из которых составляет 3,2 км. Также в комплекс входят трасса для ралли и трасса off-road. На сегодняшний день auto24ring является самым модным комплексом кольцевых трасс в Северной Европе и имеет лицензию FIA Grade 4. На кольцевой трассе можно прокатиться на собственном автомобиле или мотоцикле или арендовать гоночную машину на месте. 1 час езды по трассе на собственном транспорте стоит 30 евро.

Приключенческий поход на болотоступах по болоту Толкузе

Foto: Seikle Vabaks matkad/Visitestonia.com

Пярнуский уезд, деревня Раннаметса

Природный заповедник Луйтемаа - один из самых уникальных благодаря своеобразию его ландшафта. Именно здесь находятся одни из самых красивых и высоких сосняков в Эстонии, произрастающих на песчаных дюнах. Самое известное болото в заповеднике – верховое болото Толкузе возрастом около 6500 лет, в котором находится примерно 40 небольших озер! Наивысшая точка дюн, Тыотусмяги, - это древнее место для жертвоприношений, где люди приносили жертвы еще тысячу лет назад. В стоимость похода входит (от 26 евро за человека):

подготовленный маршрут;

услуги гида;

легкий обед на природе (пирожки и горячий напиток);

болотоступы;

незабываемые приключения!

Прогулка по краю Таллиннской Телебашни на высоте 175 метров

Foto: Tallinna teletorn/Visitestonia.com

Таллинн, Пирита

На Телебашне работает экстремальный аттракцион Walk On The Edge, или "Прогулка по краю". Маршрут проходит по краю крыши смотровой платформы. Пройти полный круг вокруг башни на высоте 175 метров одновременно может до 4 человек. Продолжительность "Прогулки по краю" составляет около 30 минут. Во время прогулки Вас ждут бесплатные фотографии (высылаются по электронной почте). Прогуляться по телебашне можно каждый день с апреля по октябрь с 10:00 до 18:00 часов на разных языках, билет можно купить в кассе или в Интернете. Бронировать также можно по электронному адресу teletorn@teletorn.ee. В цену "Прогулки по краю" входит билет на Телебашню. Прогулка проводится при подходящей погоде.