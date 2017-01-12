Вход в Исаакиевский собор Санкт‑Петербурга станет бесплатным после передачи памятника Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Рамблер/Путешествия со ссылкой на «Интерфакс».

«Никто не взимает плату за вход в храм. Будет свободный доступ для тех, кто хочет посетить храм. Конечно, там есть и экскурсионная деятельность, она будет продолжаться», — сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он добавил, что музейная деятельность в соборе будет расширена.

Сейчас вход в Исаакивский собор осуществляется по билетам. Их полная стоимость составляет 250 рублей (3,85 евро).

10 января власти Санкт‑Петербурга согласовали передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви в конце 2017 года.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию. В частности была создана протестная петиция, которую уже подписали более 100 тыс. человек. Кроме того, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил о намерении обжаловать в суде решение о передаче собора РПЦ. Против этого решения также выступала администрация музейного комплекса и ряд деятелей культуры.