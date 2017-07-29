Юрмала+. Топ-12 курортов для тех, кто не хочет видеть копченых британских туристов

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Устали от шумной британской молодежи везде, куда бы ни приехали? Понимаем. Вот Топ-12 мест для отдыха, на которых британских туристов очень мало. Составленный, между прочим, британским же изданием The Telegraph. Кто, как не они сами могут рассказать о тех местах, в которых их нет?!
1. Азорские острова (Португалия)
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"Европейская версия Гавайев", — считает Telegraph. Девять главных островов в центре Атлантики — и каждый по-своему прекрасен. Если коротко, то это беспроигрышная комбинация из португальского колониального наследия, необычной кухни, оригинальной природы, тихих пляжей и относительной малолюдности. А если подробнее, то мы посвятили им большой и подробный материал.
В августе температура там комфортные 20+ градусов. И это более комфортные 20+ градусов, чем у нас.
- 1. 2. Лофотенские острова (Норвегия)
- 2. 3. Внешние Гебридские острова (Шотландия)
- 3. 4. Острова Костер (Швеция)
- 4. 5. Озеро Блед (Словения)
- 5. 6. Фарерские острова (Дания)
- 6. 7. Мекленбург-Передняя Померания (Германия)
- 7. 8. Исландия
- 8. 9. Зеландия (Дания)
- 9. 10. Юрмала (Латвия)
- 10. 11. Сконе (Швеция)
- 11. 12. Дельта Дуная (Румыния)