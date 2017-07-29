Юрмала+. Топ-12 курортов для тех, кто не хочет видеть копченых британских туристов

1. Азорские острова (Португалия)

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"Европейская версия Гавайев", — считает Telegraph. Девять главных островов в центре Атлантики — и каждый по-своему прекрасен. Если коротко, то это беспроигрышная комбинация из португальского колониального наследия, необычной кухни, оригинальной природы, тихих пляжей и относительной малолюдности. А если подробнее, то мы посвятили им большой и подробный материал.

В августе температура там комфортные 20+ градусов. И это более комфортные 20+ градусов, чем у нас.