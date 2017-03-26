За ранним солнцем! 10 идей для путешествия на пасхальных каникулах

Пасхальные каникулы всегда длинные, а если совместить их с обычным отпуском, то и вообще можно славно отдохнуть 5-7 дней. Но где? Если вы не хотите лететь далеко и надолго, выбор мест в Европе, где во второй половине апреля уже устойчиво тепло, не так уж велик.

Британское издание The Telegraph собрало вместе 10 мест, где все же можно насладиться ранней весной. Температура воздуха приводится близкая к средним максимумам в это время года, так что учтите это и отнимайте несколько градусов.

1. Канарские острова

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Лансароте — не самый раскрученный из всех Канарских островов, но оно в это время года и к лучшему, ведь на более популярных курортах будет яблоку негде упасть. Еще можно рассмотреть острова Гомера и Иерро.

Солнышко: не менее девяти часов в день с температурой в районе 23-25 градусов. Зимние дожди к этому времени обычно уже заканчиваются.