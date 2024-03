Laikā no 19. marta līdz 25. martam Rīgas pašvaldības policija (RPP) reģistrējusi 4204 notikumus. No tiem lielākais notikumu skaits bijis RPP Latgales pārvaldē – gandrīz 20% no visiem reģistrētajiem notikumiem. Kopumā RPP šajā laika periodā par dažādiem pārkāpumiem uzsākusi 1221 administratīvā pārkāpuma procesu, informē RPP.