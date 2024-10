Laika posmā no 13. līdz 26. septembra Valsts policija (VP) sadarbībā ar SIA "Tet" aizturējusi astoņus ar telefonkrāpniekiem saistītus naudas kurjerus, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Lielākoties senioriem stāstīts, ka zvana no policijas un viņu tuvinieks iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, un lai pret viņu it kā neuzsāktu kriminālprocesu, esot jāsamaksā nauda. Piemēram, ar kādu liepājnieci krāpniece uzsākusi sarunu raudot, ar vārdiem "Tu mani nepazīsti?", uz ko sirmgalve mirkli apdomājusies un uzrunājusi raudošo sievieti savas pazīstamās tuvinieces vārdā. Krāpniece, meloja, ka tā ir viņa, stāstīja zvana saņēmējai, ka esot notriekta uz gājēju pārejas pie sarkanās gaismas. Krāpniece turpināja klāstīt, ka viņa šajā negadījumā bija vainīga, tāpēc ir nepieciešama nauda, lai pret viņu netiktu uzsākts kriminālprocess. Zīmīgi, ka pēc tam, kad šī sieviete nodevusi naudu kurjeram, viņa saņēmusi vēl vienu zvanu no krāpniekiem ar jautājumu, kāpēc viņa neatdeva visu naudu. Viltvārži šantažēja, ja viņa neatdos visu naudu, tiks arestēts viņas dēls. Pēc kā sieviete atkārtoti nodevusi naudu krāpniekiem.