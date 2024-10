Veicot operatīvos pasākumus, robežsargi Rēzeknes novadā aizturēja Latvijas pilsoni, kurš par samaksu veica deviņu nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanas organizēšanu no Baltkrievijas -Latvijas pierobežas uz Rīgu.

Par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja ar to radītas smagas sekas, vai par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Krimināllikums kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.