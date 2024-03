Raidījums ziņo, ka profesionāls fotogrāfs dalījies sašutumā par to, ka Centrāltirgū nedrīkst fotografēt bez saskaņotas atļaujas. Rīgas Centrāltirgus ir īpašs ar to, ka Eiropā tas ir vienīgais ar tādiem angāriem, tāpēc nav brīnums, ka jebkurš tūrists gribētu iemūžināt šo skaistumu. Bet vai to ļaus centrāltirgus apsargi – raidījums to devās noskaidrot.