"Mēs to darīsim līdz pilnīgai Ukrainas uzvarai. Mēs to darīsim līdz pilnīgai brīvības uzvarai pār nebrīvi. Vai tā būtu mūsu pašu aizsardzības spēju stiprināšana vai tas skartu tirdzniecības pārtraukšanu ar agresoru, vai tas nozīmē atgādinājumu pašiem par mūsu vēsturi," turpināja Valsts prezidents. "Tādēļ aicinu šodien godināt visus tos, kuri gāja bojā Staļina lēģeros. Aicinu pieminēt visus tos, kuri šobrīd turpina cīnīties pret ļaunumu. Mēs visi kopā spēsim to pārvarēt!"