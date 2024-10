Saeimas frakcijas "Progresīvie" deputāts Ervins Labanovskis izstrādājis priekšlikumu likumprojektā "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā", rosinot ļaut pašvaldību vēlēšanās balsot no 16 gadu vecuma. Atbalstu šim priekšlikuma pauž Latvijas Jaunatnes padome (LJP).

Labanovskis paziņojumā medijiem skaidro, ka balsošana no 16 gadiem pašvaldību vēlēšanās jau ir ieviesta Igaunijā, Skotijā, Velsā, daļā Vācijas un Šveices, savukārt balsošana no 16 gadu vecuma visās vēlēšanās ir ieviesta Maltā un Austrijā.

"Igaunijas pieredze, ieviešot balsošanu no 16 gadu vecuma, liecina, ka šis lēmums ir paaugstinājis jauniešu aktivitāti vēlēšanās. 2017. gada Igaunijas pašvaldību vēlēšanās, kas bija pirmās ar balsošanas vecuma samazināšanu, 16-18 gadīgu jauniešu dalība vēlēšanās bija par aptuveni 6% augstāka nekā vidēji sabiedrībā," pauž priekšlikuma autors.

"Balsošana no 16 gadu vecuma radīs ieradumu doties uz vēlēšanām regulāri, kas ir nepieciešams veselīgai demokrātiskajai kultūrai. 16 gadu vecumā jaunieši spēj analizēt politisko piedāvājumu, tomēr vēl nav devušies studēt ārpus savas dzīvesvietas," uzskata Labanovskis.

Atbalstu šim priekšlikumam pauž LJP , kas norāda, ka viens no instrumentiem, kā palielināt jauniešu līdzdalību, ir vēlēšanu vecuma samazināšana.

Arī padome pauž, ka vairākas valstis jau ir samazinājušas vēlēšanas vecumu un ir redzama pozitīva ietekme. Jau šobrīd tiesības vēlēt no 16 gadu vecuma vietējā līmenī ir Austrijā, Maltā, Igaunijā, 11 federālajās zemēs no 16 Vācijā, kā arī 1 no 16 kantoniem Šveicē. Austrija samazināja vēlēšanu vecumu uz 16 jau 2007. gadā.