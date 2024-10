Saskaņā ar apstrīdētajā normā noteikto dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs var atrasties tikai tāda persona, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Norma balstās uz likumdevēja pieņēmumu, ka par tīšu noziedzīgu nodarījumu sodīta persona, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kaitē valsts dienesta autoritātei. Ciktāl pieņēmums ir pareizs, norma ietver piemērotu līdzekli, lai nodrošinātu demokrātiskās iekārtas aizsardzību. Taču šādā veidā no dienesta amatpersonu loka var tikt izslēgtas arī tādas personas, kas minētos leģitīmos mērķus nemaz neapdraud.

Izskatāmajā lietā strīds nav par personu, kas ir dienestā Valsts policijā (VP), bet gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). Lai gan abas ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, to funkcijas būtiski atšķiras. Arī pieteicēja amats – ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) – norāda, ka viņam pamatā ir jāveic transportlīdzekļu vadīšanas funkcija, kas būtiski atšķiras no policijas funkcijām saistībā ar likumu ievērošanas kontroli sabiedrībā. Līdz ar to uz pieteicēju ir pamats raudzīties atšķirīgi nekā uz Valsts policijā dienošām personām.