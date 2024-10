Otrdien, 8. oktobrī, aktīvistu gājienā no Saeimas līdz Ministru kabinetam (MK) iestājas pret valdības ieceri samazināt otrā pensiju līmeņa iemaksas apmēru. Tiesa, valdība jau pa dienu atbalstīja šo ierosinājumu, samazinot pensiju apmēru, un šis plāns tiks virzīts tālākai izskatīšanai Saeimā kopā ar 2025. gada budžetu.

Aģentūra LETA iepriekš vēstīja, ka gājienu pieteicis Jānis Svemps, kurš Eiropas Parlamenta vēlēšanās kandidēja no Jaunās konservatīvās partijas (JKP). Viņš norādījis, ka šādi uz nākotnes pensiju rēķina tiekot lāpīti caurumi valsts budžetā.

Jau ziņots, ka valdība otrdien atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā , kas paredz no 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim pensiju iemaksu likmes viena procentpunkta pārnesi no pensiju otrā līmeņa uz valsts nefondēto pensiju shēmu jeb pensiju pirmo līmeni.

Ministrijā norāda, ka ienākumus vecumdienās veido vecuma pensija, kas sastāv gan no pensiju pirmajā līmenī, gan pensiju otrajā līmenī uzkrātā pensijas kapitāla. Ņemot vērā, ka, ieviešot valsts fondēto pensiju shēmu (VFPS), iemaksu likme VFPS tika pārdalīta no pensiju pirmā līmeņa likmes, to attiecīgi samazinot, nevis ieviešot papildu likmi, fondētā pensijas daļa ir nozīmīga vecuma pensijai.