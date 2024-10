Ministru kabinets otrdien, 8. oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu no alkohola koncentrācijas pārbaudes procesa izslēgt iespēju personai subjektīvi bez jebkāda pamata atteikties no amatpersonas veiktās alkohola koncentrācijas pārbaudes vai nepiekrist tās rezultātiem, kā arī noteikt atbildību par atteikšanos no amatpersonas prasītās pārbaudes veikšanas.