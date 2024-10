"Esmu apmierināts ar tiesas pieņemto spriedumu un ceru, ka Kaspars Brunovskis to izpildīs un beidzot atdos man viņam izsniegto aizdevumu. Uzskatu to par cinisma augstāko pakāpi, ka mans krustdēls Kaspars Brunovskis centās dažādi novilcināt aizdevuma atmaksu, lai cerībā uz tiesas sistēmas tempu sagaidītu manu nāvi un naudu man neatdotu. Turklāt vēl ciniskāk, ka viņš ir arī "Jaunās Vienotības" deputāts Salaspils domē, kas prasītu augstāku ētiku un godaprātu. Taču pat tiesvedības laikā viņš visādos veidos mēģināja izvairīties no sava pienākuma atmaksāt parādu, aizbildinoties pat ar zinātniskās fantastiska žanra cienīgiem iemesliem", preses paziņojumā citēts Balderis Sildedzis.