Rīgas pilī trešdien, 9. oktobrī, Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadībā risinājās Nacionālās drošības padomes (NDP) sēde, kurā analizētas veiktās darbības saistībā ar septembrī Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokritušo Krievijas militārās nozīmes bezpilota lidaparātu, pieļautās kļūdas un pasākumi turpmākai rīcībai līdzīgu incidentu gadījumā Latvijas gaisa telpā. Aizsardzības ministrija pēc NDP sēdes atzīst, ka sabiedrības apziņošanai apdraudējuma situācijās ir jābūt ātrākai un precīzākai.

NDP: jāuzlabo radaru pārklājums

Valsts prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris informē, ka NDP uzklausīja Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes ziņojumu par gūtajiem secinājumiem un veiktajiem pasākumiem saistībā ar Latvijas teritorijā nokritušo Krievijas militāras nozīmes bezpilota lidaparātu.

Padome izvērtēja tūlītēji īstenotos soļus papildus pretgaisa aizsardzības sistēmu (radari, sensori, pretgaisa aizsardzības baterijas) izvēršanai austrumu robežas aizsardzības stiprināšanai, kā arī Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas kopīgi izstrādātos rīcības plānus efektīvākai pretdarbībai bezpilota lidaparātu radītajam drošības apdraudējumam. Sēdē tika pārrunātas veiktās konsultācijas ar NATO komandvadību un sabiedrotajiem par NATO algoritmu precizēšanu pretgaisa aizsardzības nodrošināšanā bezpilota lidaparātu apdraudējuma gadījumā.

Padome bija vienisprātis par nepieciešamību uzlabot radaru pārklājumu un detekcijas spējas bezpilota lidaparātu radīta apdraudējuma gadījumā.

Padome izvērtēja atbildīgo institūciju pieļautās kļūdas saistībā ar valsts amatpersonu un institūciju operatīvās apziņošanas un sadarbības kārtību, kā arī sabiedrības un pašvaldību informēšanu. Padome vienojās īstenot turpmāku darbu to novēršanā un atgriezties pie pilnveidojumu ieviešanas nākamajā NDP sēdē.

Sēdē tika uzklausīti valsts drošības iestāžu ziņojumi par aktuālo situāciju valstī.

Padome uzklausīja arī ģenerālprokurora sniegto informāciju par pārbaudes gaitu saistībā ar Korupcijas apkarošanas fonda pārstāvju veidotajā filmā un Latvijas plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju.

AM: sabiedrības apziņošanai ir jābūt ātrākai

AM pēc notikušās NDP sēdes paziņojumā norāda, ka aizsardzības nozare ir veikusi konkrētus uzlabojumus visos Latvijas gaisa telpas uzraudzības līmeņos, kā arī lēmumu pieņemšanas un informācijas apmaiņas algoritmos.

"Drona incidents iezīmē jaunu posmu mūsu gatavības stiprināšanai Latvijas aizsardzībai no hibrīdajiem apdraudējumiem, ko izraisa un tieši ietekmē Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Mums ir daudzas mācībstundas un konkrēti uzlabojumi visos līmeņos, " uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.

AM informē, ka nozares eksperti ir veikuši padziļinātu incidenta un Nacionālo bruņoto spēku reaģēšanas izvērtējumu, skaidri identificējot nepieciešamās izmaiņas sistēmā. AM uzsver, ka pēc incidenta tika veikti tūlītēji pasākumi Latvijas gaisa telpas drošības stiprināšanai, Latgalē tika izvērstas mobilas kaujas vienības ar nepieciešamo aprīkojumu dronu notriekšanai. "Ir ieviests skaidrs reaģēšanas algoritms, lai NATO iznīcinātāji varētu notriekt nesankcionētus militāros dronus Latvijas gaisa telpā. Tāpat ir saīsināta lēmumu pieņemšanas ķēde nacionālā līmenī, lai ātrāk reaģētu uz potenciālu apdraudējumu gaisa telpā. Ir izstrādātas detalizētākās procedūras mediju, sabiedrības un pašvaldību apziņošanai potenciālu apdraudējumu gadījumā," informē AM.

"Jārēķinās, ka mums blakus notiek karš, tādēļ nākotnē šādi incidenti var atkārtoties. Latvijas institūciju sadarbībai un sabiedrības noturībai būs vislielākā nozīme to pārvarēšanā. Vienlaikus mums ir jāpanāk lielāks atbalsts no sabiedrotajiem, tādēļ NATO austrumu flanga valstis gaisa telpas stiprināšanas jautājumus kopīgi aktualizēsim arī nākamnedēļ alianses aizsardzības ministru sanāksmē Briselē," norāda aizsardzības ministrs Andris Sprūds.

"Vienmēr esmu uzsvēris, ka pretgaisa aizsardzības spējas attīstība ir Nacionālo bruņoto spēku prioritāte. Šis incidents apstiprina, ka jaudīgai un efektīvai pretgaisa aizsardzības sistēmai ir ļoti nozīmīga loma mūsu valsts aizsardzības stiprināšanā, tāpēc mērķtiecīgi ir jāturpina jau iesāktais darbs pie gaisa telpas kontroles un aizsardzības modernizēšanas un pilnveidošanas. Aizgūstot Ukrainas pieredzi un izvērtējot operacionālo nepieciešamību, nepieciešams paplašināt daudzveidīgu sensoru klāstu," uzsver Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

AM informē, ka reaģējot uz 7. septembra incidentu, jau pirmajā dienā nekavējoties tika veikta drona incidentu seku likvidēšana, kā arī uzlabojumi visos līmeņos pie gaisa telpas drošības stiprināšanas pasākumiem.

"Pirmkārt, ir stiprinātas Latvijas pretgaisa aizsardzības spējas. Tika pieņemts lēmums uz Latgales reģionu nosūtīt Gaisa spēku mobilās kaujas grupas, kas bruņotas ar novērošanas radariem un tuvās darbības pretgaisa aizsardzības raķetēm. Tā ir nepārtraukta operācija, kurā iesaistīti gan profesionālā dienesta, gan valsts aizsardzības dienesta karavīri. Vienlaikus tiek attīstīti dažādi citi risinājumi, kas spētu dronus neitralizēt gan kinētiski, gan nekinētiski, proti, ar elektromagnētiskām u.c. spējām. Otrkārt, Latvijas austrumu robeža ir daļa no NATO ārējās robežas – notiek dialogs, lai nodrošinātu aktīvāku NATO spēku klātbūtni. Ir noteiktas skaidrākas procedūras NATO gaisa patrulēšanas misijai Baltijas valstīs, ļaujot Vācijas iznīcinātājiem nepieciešamības gadījumā iznīcināt Latvijas gaisa telpā ielidojušus agresorvalstu dronus. Tāpat NATO un Bukarestes devītnieka formātos jau ir aktualizēta nepieciešamība ieviest pretgaisa aizsardzības rotācijas modeli," paziņojumā medijiem skaidro AM. "Treškārt, lēmumu pieņemšanai krīzes situācijās ir jābūt operatīvai un precīzai. Lai to nodrošinātu, ir veikti uzlabojumi Nacionālo bruņoto spēku, kā arī Latvijas starpinstitūciju sadarbības informācijas apmaiņas algoritmos, saīsinot lēmumu pieņemšanas ķēdi reaģēšanai uz līdzīgiem incidentiem jau miera laikā."

AM atzīst, ka sabiedrības apziņošanai apdraudējuma situācijās ir jābūt ātrākai un precīzākai. AM vēsta, ka ir izstrādāts mehānisms informācijas apritei starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, iekšlietu operatīvajiem dienestiem un sabiedrību. Apdraudējuma gadījumā operatīvi tiks apziņoti masu mediji, un informācija publicēta oficiālajos Aizsardzības ministrijas un Latvijas armijas kontos. AM sola, ka iedzīvotāji tiks apziņoti ar 112 mobilās aplikācijas palīdzību, savukārt pašvaldību vadītājus apdraudējuma gadījumā informēs reģionālās Zemessardzes vienības, tostarp par situācijām, kad būs nepieciešams pašvaldību vadītāju atbalsts vietējo iedzīvotāju apziņošanā konkrētajās teritorijās. Mobilās aplikācijas izmantošana iedzīvotāju apziņošanai ir tikai pagaidu risinājums līdz brīdim, kad Latvijā darbosies agrīnās brīdināšanas šūnu apraides sistēma, skaidro AM.

