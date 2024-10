Linkaits skaidroja, ka 2,4 miljardi eiro norādīti 2016.gada cenās plus ir jāierēķina inflācijas procents, bet 3,4 miljardi ir norādīti 2021.gada cenās. "Tās cenas ir vienādas. Nav nekādas starpības starp šīm abām summām," uzsvēra Linkaits.

Komisijas vadītājs Andris Kulbergs (AS) uzsvēra, ka Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" prezentācijā padomei 2021.gadā projekta izmaksas bija norādītas 5,3 miljardu eiro apmērā, bet tālāk publiski šīs izmaksas neizskanēja.

Bijušais ministrs arī uzsvēra, ka izmaksas bija dažādas, bet bija vienošanās, ka Baltijas valstīs šīs cenas nekomentē, lai pēc projektēšanas varētu nosaukt reālās izmaksas. "Tā nebija aktualitāte šajā laikā. Prioritāte bija pāriet no plānošanas uz projektēšanas fāzi. "Pēc būtības iesaistītās puses apzinājās, ka projekts maksās stipri vairāk, ko varēja redzēt arī pirmajos līgumos, tostarp Rīgas staciju izmaksas, kā arī inflācijas ietekmi. Šajā programmēšanas periodā līdz 2017.gadam bija skaidrs, ka naudas nepietiks," uzsvēra Linkaits.

Tāpat komisija trešdien iztaujāja bijušo satiksmes ministru Uldi Auguli (ZZS). Sēdes laikā notika spraigas diskusijas par to, kādēļ 2016.gadā valdībā tika piedāvāts viens variants trases novietojumam, lai gan Nacionālās vadības grupā tika piedāvāti vairāki varianti.

Kulbergs nepiekrita šiem apgalvojumiem, norādot, ka izvēles nebija un valdībai bija viens variants. Attiecīgi Augulis ieteica pieprasīt dokumentus Valsts kancelejai, lai iegūtu ziņojumu no konsultantiem.

Uz sēdi bija aicināts arī bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA), kurš norādīja, ka, stājoties amatā 2022.gada izskaņā, viņš veltīja pirmās nedēļas, lai saprastu projekta kopējo ainu. "Tā aina bija šokējoša, piemēram, no 1800 nekustamajiem īpašumiem bija atsavināti 100," sacīja Vitenbergs.

Galvenais jautājums no komisijas puses bija, kāpēc 2023.gada janvāra sākumā tika pieņemts lēmums pieteikt CEF finansējumu tilta pār Daugavu būvniecībai. "Šis pieprasījums bija janvāra sākumā, kad mani tikko iecēla amatā. Iepriekš to pusgadu gatavoja, un viss pieteikums bija plašs un komplekss. No EK nebija indeksācijas, ka pēc tam varētu neatbalstīt finansējumu šai aktivitātei," norādīja Vitenbergs.