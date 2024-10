Savukārt Izraēlas Nacionālās drošības institūta vecākais pētnieks Arkādijs Milmans (Arkady Mil-Man) sacīja, ka ir frustrēts, bet Krievija nekur nepazudīšot – režīmu vadot Putina kolektīvs, kurš lojāls elitei. Milmans arī pauda, ka sankcijas ir labs instruments, taču no tā cieš viena valsts un tā nav Krievija, bet gan Dienvidāfrika. "Varam skatīties uz sankcijām pakļautām valstīm – Irānu, Ziemeļkoreju. Vai tās sagrāva valsti? Nē." Vaicāts par citu risinājumu, viņš konkrētu atbildi nesniedza.

Elites loma

"Sciences Po" universitātes profesore Marija Mendrasa (Marie Mendras) uz jautājumu par to, kā uz visu notiekošo reaģē Krievijas elite un vai tas kaut kā ietekmē Šveices skolās studējošos elites bērnus, pauda, ka jārunā ir par svarīgāko šajā karā – jāatspēko mīts par Krievijas kara veiksmēm. "Ir jāpārstāj runāt par šīm "veiksmēm" un to, ka cilvēki tur labi dzīvo. Krievi ir noguruši. Tie, kas patērē televīziju, ir dezinformēti," pauda Mendresa.

Viņa uzsvēra, ka parastie "ierindas cilvēki" pat nezina, par ko karo, bet viņi maksā ar savām dzīvībām, savukārt Putins nekad nerunā par to, ko no šī kara grib sasniegt. Tāpat konferencē izskanēja, ka Krievijai gaisma tuneļa galā šajā karā nav iespējama – Putins nekad nav runājis par miera opciju.

Savukārt par elites lomu viņa minēja, ka mums kā sabiedrībai ir tieša ietekme uz Krievijas eliti. "Viņi nedzīvo drošībā un zina, ka kādu dienu šis režīms kritīs, jo Krievijai nav, ko uzvarēt karā pret Ukrainu. Elitei nav nākotnes tādā Krievijā, kādā tā varēja uzturēt savu statusu. Mēs to par zemu vērtējam," teica Marija Mendresa.

Diskusijā izskanēja, ka vienīgā vērtība, ko Putins saprot, ir spēks. Milmans arī sacīja, ka vairākiem diplomātiem reiz vaicājis, kas viņiem asociējas ar Krieviju. Nevienā no atbildēm neizskanēja "lielvara" vai "spēks", atbildes drīzāk bija "ļaunums". "Ņemot vērā šīs atbildes – kāpēc tad mēs no Krievijas baidāmies?" sacīja Milmans.

Uz diskusijas galveno jautājumu par to, vai Krievija lūst zem radītā spiediena, atbildes no dalībniekiem bija dažādas: kāds teica, ka Krievija joprojām ir stabila, taču tai ir vājās vietas – armija un ekonomika, taču tas nemaina to, ka cilvēki pēc gadiem turpinās tur dzert degvīnu. Kāds cits uzsvēra, ka vājākais punkts Krievijā ir kara mašinērija un līderības trūkums.