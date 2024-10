Pagājušajā nedēļā Kazahstānā notika ikgadējā starptautiskā izstāde, kur zem vienota zīmola "VIA LATVIA" kopā ar transporta un loģistikas nozares pārstāvjiem un uzņēmumiem, piedalījās arī Rīgas Brīvostas pārvalde. Osta paziņojumā presei rakstīja, ka tai esot būtiski noturēt esošo kravu plūsmu ar Kazahstānu, kā arī svarīgi piesaistīt būtu jaunus klientus no Centrālās Āzijas. Forums esot bijis plaši apmeklēts. Vienā no fotogrāfijām, ar kurām izstādes dalībnieki dalījās sociālajos tīklos, " Nekā personīga" pamanīja arī ekspolitiķi Andri Ameriku. Brīvostas pārvaldes mājas lapā informāciju par Ameriku kā ostas darbinieku atrast nevarēja. Par viņa darba gaitām kopš viņš atstāja Eiropas parlamentu, neko nezināja arī ostas augstākā lēmējinstitūcija – valde.