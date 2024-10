Trīs gadu laikā vairāk nekā 28 tūkstoši migranti ir atturēti no Latvijas robežas šķērsošanas, taču spiediens nerimst. Šogad pabeidza 125 miljonu vērtā robežas žoga izbūvi, kas atvieglo sargāšanu, taču vēl trūkst modernas infrastruktūras – kameras un sensori. Migrantu transportēšanā pastāvīgi iesaistās arī vietējie iedzīvotāji, tāpēc grozīts likums, par to nosakot reālu cietumsodu. Spiedienu vistiešāk izjūt pierobežā dzīvojošie. Tur sastop migrantus, ejot pa ielu, iepērkoties veikalā, dodoties uz pirti un pat apglabātus pašu kapsētās. Austrumu pierobežā dzīvojošie ir noguruši gaidīt aktīvāku valsts iesaisti, tāpēc paši izrāda iniciatīvu iesaistīties drošības stiprināšanā, svētdien vēsta TV3 raidījums "Nekā Personīga".

Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins: "Es personīgi to vietu pat aptuveni zinu. Pēc tam, kad sāk šķetināt to jautājumu, kur no robežas Kalupes pagasts atrodas – tas jau 40 kilometri gandrīz vai vairāk. Pat 60 būs, ja pa ceļiem brauc. Pēc tam jau veikalnieki saka: "Jā, tādi bija redzēti veikalā pienu pirkuši un visu pārējo." Bet neviens nevarēja iedomāties, ka viņi tur atrodas. Līdz ar to tāda nedrošības sajūta brīžiem cilvēkiem ir, bet to viņi īpaši arī nesaka."