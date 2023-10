Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (CAA) no 16.oktobra līdz šī gada beigām atļāvusi ieviest plašus gaisa telpas izmantošanas ierobežojumus Latvijas – Baltkrievijas robežas tuvumā, portāls "Delfi" uzzināja CAA.

Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi stājas spēkā pusnaktī uz 16. oktobri būs spēkā līdz 31.decembrim. Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi noteikti no Lauderiem Krievijas pierobežas zonā līdz Medumiem Lietuvas pierobežas zonā, iekļaujot sevī tādas apdzīvotas vietas kā Dagda, Krāslava un daļu Daugavpils. Ierobežojumi noteikti no zemes līdz 2895 metru augstumam.

CAA atgādina, ka par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas Republikas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 150 līdz 1000 euro, bet juridiskajai personai — no 500 līdz 2500 euro.