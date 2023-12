Dezinformācija – medijos radīts haoss, kura pamatā ir meli, manipulācija un informācijas viltošana. Ikdienā to varētu saukt par "viena tante teica", taču aktuāls ir jautājums: vai maz apzināmies, kurā brīdī šķietami patiesais kļūst par nepatiesu un informēšana kļūst par tīšu maldināšanu?

Kas ir dezinformācija, un kāds ir tās mērķis?

Valsts kancelejas komunikācijas projekta "Melns uz balta" publicētajā materiālā teikts, ka mēs dzīvojam laikā, kad ziņu virsraksti un it kā nevainīgas domu apmaiņas sociālajos medijos var izšķirt politiskus lēmumus vai piespiest cilvēkus rīkoties pretēji savai gribai, bet prasmīgi pielietotas tehnoloģijas – radīt krāšņu ilūziju, ko bieži vien ir grūti atšķirt no patiesības.

Aptaujājot jauniešus vairākās skolās, tika noskaidrots, ka liela daļa nemaz nezina, kas ir dezinformācija un kā to atšķirt. Tieši šādi ne tikai jaunieši, bet ikkatrs var kļūt par dezinformācijas upuri un izplatītāju, daloties ar to tālāk.

Jaunieši dezinformācijas slazdā – kā to novērst?

Lai arī jauniešus uzskata par profesionāļiem sociālo tīklu pasaulē, tieši viņiem dezinformācijas slazdos iekļūt ir visvienkāršāk, izriet no aptauju rezultātiem. Sociālajos tīklos, kur informācija mainās ik minūti, ziņu un jaunumu klāsts ir tik plašs, ka to "izšķirot" ir teju neiespējami. Arvien grūtāk kļūst izsekot sagrozītai informācijai, kuru, pateicoties straujajai tehnoloģiju attīstībai, papildina lasītāju acīm tīkami audiovizuālie materiāli, kas šķietami paspilgtina rakstītās informācijas patiesumu.

Atbildēt uz jautājumu "Kā apturēt dezinformāciju?" nav tik viegli

Vairākās ekspresintervijās tika aptaujāti vairāki skolēni, kuri sniedza savu skatījumu par to, kā sociālie tīkli ietekmē jauniešus. Interesanti šķiet tas, ka lielākā daļa no aptaujātajiem minēja, ka dezinformāciju uzzina no vecākiem. Jauniete Daniela intervijā atklāja, ka ir knapi paspējusi pabrīdināt savu mammu pirms surogāta mājaslapas apmeklēšanas. "Šķiet, ka tie, kas neko nesaprot no digitālā satura, neesam mēs." Jautājot, ko viņa darītu lietas labā, atbilde bija šāda: "Protams, vecāki nav vainīgi, vienkārši ir jābūt iespējai, kā viņiem sniegt elementāras zināšanas, lai ir kaut minimāli informēti, jo krāpēju spējas šajā sfērā tikai uzlabojas un kļūst izmeklētākas." Rodas jautājums – kuri jābrīdina pirmie? Vecāki, kuri dalās ar dezinformāciju, vai bērni, kuriem dezinformācija tiek nodota. Šī tēma nekad nepazudīs no aprites, kas liecina – cilvēki šajā jomā ir jāizglīto vairāk, jo mēs nevaram dzīvot vienā informācijas burbulī.