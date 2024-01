"Šodien oficiāli varu paziņot – mēs neredzam praktisku ieguvumu no izstāšanās no Otavas konvencijas," pirmdien Latvijas Televīzijā sacīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Ja mēs skatāmies, kāds ieguvums ir no kājnieku mīnām, tad daudz lielāks ieguvums ir ieviešot modernas tehnoloģijas, artilēriju, mīnmetējus, pret-kājnieku sensorus, sacīja Kalniņš.

"Ieguvums tam, ja mēs tagad izstājamies no Otavas konvencijas, ir diezgan minimāls, vēl jo vairāk tāpēc, ka nav aizliegtas modernās pret-kājieku mīnas, kas ir vadāmas, kas ir iedarbināmas citādos veidos," akcentēja NBS komandieris.

"Izsverot to visu, praktiskais ieguvums ir minimāls," akcentēja Kalniņš, gan atzinīgi novērtējot sabiedrībā par šo jautājumu uzsākto diskusiju.

Viņš apliecināja, ka NBS un Aizsardzības ministrijā šis jautājums par iespējamo izstāšanos no konvencijas apspriests sinhroni, turklāt arī ne Lietuva , ne Igaunija un pat ne Somija no Otavas konvencijas izstāties netaisās.

NBS paziņojumā presei norāda, ka aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) uzdevumā NBS veikuši izvērtējumu par iespējamo Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kā rezultātā bruņotie spēki aicina neatbalstīt Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas.

Paziņojumā minēts, ka Kalniņš akcentējis – ir vairāki operacionālie aspekti, kāpēc bruņotie spēki neatbalsta Latvijas izstāšanos no konvencijas: "Pirmkārt, kājnieku mīnas ir tikai neliels pretmobilitātes šķēršļu pastiprinošs elements. Otrkārt, kājnieku mīnas nav efektīvas pret mehanizētajiem kājniekiem un smagāk bruņotām vienībām. Treškārt, mīnu lauku pastāvīgai uzraudzībai 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā arī miera laikā būtu nepieciešami lieli cilvēku resursi."

Paziņojumā minēts: Kalniņš norādījis – jau vairākus gadus bruņotie spēki koncentrējas uz prioritārajiem virzieniem efektīvi stiprinot pretmobilitātes spēju, piemērām, uguns jaudas palielināšana, pretkājnieku sensoru ieviešana plašā apjomā, vienlaikus veicinot arī no distances vadāmo kājnieku mīnu plašāku pielietojumu.

No likumiskā aspekta Otavas konvencija neaizliedz prettanku mīnas un no distances vadāmas kājnieku mīnas, kā arī citu pretmobilitātes pasākumu veikšanu, lai apturētu mehanizētu vienību uzbrukumu, vienlaikus samazinot civilo cilvēku un dzīvnieku bojāeju ne tikai konflikta laikā, bet arī miera laikā, paziņojumā norādījuši NBS.

Tāpat NBS paziņojumā presei vērš uzmanību, ka Otavas konvencijā ir 164 valstis tāpēc šādu kājnieku mīnu iegāde, ņemot vērā to pieejamību un iespējamo izcelsmi ārpus konvencijas esošajās valstīs, būtu neracionāla, neparedzama un ļoti sarežģīta.

Pēc iepazīšanās ar NBS izvērtējumu izstāties no Otavas konvencijas pamatu neredz arī Sprūds.

Ministrs ir pārrunājis šo jautājumu arī ar sabiedrotajiem, tai skaitā Lietuvas un Igaunijas aizsardzības ministriem. Tā rezultātā aizsardzības ministrs pauž pārliecību, ka šobrīd nav militāra un starptautiska pamatojuma izstāties no Otavas konvencijas, kas aizliedz izmantot nevadāmas kājnieku mīnas.

"Militārais izvērtējums, ko veikuši NBS, nesniedz pamatojumu izstāties no Otavas konvencijas. Bruņoto spēku rīcībā ir un būs citi efektīvi pretmobilitātes līdzekļi, lai atturētu kājniekus un smagāk bruņotas vienības. To skaitā ir vadāmās kājnieku mīnas un prettanku mīnas, kas ir nozīmīga daļa no Latvijas aizsardzības spējām un jau atrodas NBS bruņojumā. Tāpat jāņem vērā, ka Otavas konvencijai ir pievienojušās 164 valstis – visas NATO dalībvalstis un faktiski ieskaitot arī ASV, kas pieļauj izņēmumu tikai attiecībā uz Dienvidkoreju. Tas padara šajā konvencijā aizliegto kājnieku mīnu iegādi sarežģīti izpildāmu," paziņojumā pauž aizsardzības ministrs.