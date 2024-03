Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka leģionelozes (slimība, ko dēvē arī par leģionāru slimību, Pitsburgas pneimoniju, Pontiakas drudzi, Brega forta drudzi un leģionellas infekciju) smaguma pakāpes variē no viegla drudža līdz nopietnai un reizēm pat fatālai pneimonijas formai. To izraisa viens no baktērijas 'Legionella' paveidiem, kas sastopams ūdenī un augsnes substrāta maisījumos.