Krievijas valsts televīzijas kanāli aizvadītajā naktī pēc terorakta koncertzālē Maskavā trīs reizes gatavojās publicēt Vladimira Putina uzrunu, taču to tā arī nesaņēma, Krievijas varasiestādēm nespējot noformulēt savu pozīciju, laikrakstam "The Insider" atklāja avoti vairākos televīzijas kanālos.

"Trīs reizes nāca signāls par Putina paziņojuma pārraidīšanu, un trīs reizes pārraide tika atcelta. Šobrīd tiek pārrakstīts formulējums," naktī uz svētdienu atklāja viens no "The Insider" avotiem. Krievijas propagandas kanālu praksē Kremļa ierakstītais ziņojums tiek centralizēti pārsūtīts uz serveriem pārraidīšanai.

Vēlāk tomēr Putins uzrunu teica, norādot, ka "četri aizdomās par apšaudes netālu no Maskavas esošajā koncertzālē "Krokus Siti Holl" veikšanu turētie mēģināja slēpties, virzījās uz Ukrainas pusi, kuri viņiem bija sagatavots "logs" robežas šķērsošanai.

Lai gan centieni saistīt teroraktu ar Ukrainu bija viena no pirmajām Krievijas propagandistu versijām, Ukrainas varasiestādes to ir stingri noliegušas.

Pirms Putina uzrunas, reģionālās amatpersonas un Krievijas propagandisti pavadīja nakti, izvirzot savas versijas par Ukrainas specdienestu saistību ar teroraktu. No rīta Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) paziņoja par teroristu sakariem ar Ukrainu.

Arī trimdā dzīvojošais laikraksta "Novaja Gazeta Europe" galvenais redaktors Kirils Martinovs platformā "X" norādīja uz to, ka koncertzāles traģēdijā "Krievijas diktatūra sadūrās ar realitāti".

"Propagandas mīts vēsta, ka Rietumi it kā ir nāvējošs ienaidnieks un Ukrainu apdzīvo neonacisti. Realitātē Rietumvalstis bija pirmās, kas izteica līdzjūtību teroristu nogalinātajiem Krievijas pilsoņiem - pirms Putins atrada laiku to darīt," rakstīja žurnālists, kurš Krievijā atzīts par "ārvalstu aģentu".

Lielākā daļa Rietumvalstu līderu ir nosodījuši teroraktu Maskavā, izteikuši līdzjūtību upuru tuviniekiem un novēlējuši veselību cietušajiem, tomēr atturējušies no līdzjūtības izteikšanas Krievijas augstākajām amatpersonām. Ierasti šādos gadījumos, valsts prezidents izsaka līdzjūtību cietušās valsts prezidentam, ārlietu ministrs savam kolēģim konkrētajā valstī un tamlīdzīgi.

Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Kamerons arī stingri nosodīja teroraktu un "no sirds izteica līdzjūtību daudzo upuru ģimenēm".

Lietuvas Ārlietu ministrijas platformā "X" publicētajā paziņojumā pausta "līdzjūtība visiem kara vai terorisma upuriem, neatkarīgi no tā, kas to pastrādā. Nevienam nevajadzētu ciest no terorisma".